Finalizó la primera fase de la 13° edición del torneo de fútbol 5 Radio Activa 97.9 en Calcheto de Adolfo Gonzales Chaves.

Con los partidos del sábado, se definieron todos los grupos y ya están los #cruces de los #playoffs que se jugarán el martes y el jueves próximos.

LOS 8 CLASIFICADOS:

 ZONA A:

1° CONFITERIA LA DULCE: 6 PUNTOS Y DIFERENCIA DE GOL + 9

2° HIELOS EL ÑATO: 3 PUNTOS Y DIFERENCIA DE GOL – 19

ZONA B:

1° REMISSE PABLO: 9 PUNTOS Y DIFERENCIA DE GOL + 14

2° KIOSCO TATERRÓ: 6 PUNTOS Y DIFERENCIA DE GOL + 6

MEJOR 3° CONSTRUCCIONES MARTIN: 3 PUNTOS Y DIFERENCIA DE GOL – 6

ZONA C:

1° TORNERIA CIANCAGLINI: 9 PUNTOS Y DIFERENCIA DE GOL + 10

2° DESPENZA LA ABUELA TERESA: 6 PUNTOS Y DIFERENCIA DE GOL + 7

PEOR 3° LOS AMIGOS: 3 PUNTOS Y DIFERENCIA DE GOL – 10

 

MÉTODO DE CLASIFICACIONES:

 

CLASIFICAN A LOS CUARTOS DE FINAL EL PRIMERO Y EL SEGUNDO DE CADA GRUPO Y LOS DOS MEJORES TERCEROS, CRUZANDOSE POR ELIMINACION DIRECTA, EN ESTE ORDEN:

 

CRUCES CUARTOS DE FINAL:

 

LLAVE 1: EL “MEJOR 1º” VS. EL “PEOR 3º”

(REMISSE PABLO VS LOS AMIGOS)

LLAVE 2: EL “SEGUNDO MEJOR 1º” VS. EL “MEJOR 3º”

(TORNERIA CIANCAGLINI VS CONSTRUCCIONES MARTIN)

LLAVE 3: EL “TERCER MEJOR 1º” VS. EL “PEOR 2º”

(CONFITERIA LA DULCE VS HIELOS EL ÑATO)

LLAVE 4: EL “MEJOR 2º” VS. EL “SEGUNDO MEJOR 2º”

(DESPENZA LA ABUELA TERESA VS KIOSCO TATERRÓ)

 

CRUCES SEMIFINAL:

GANADOR LLAVE 1  VS. GANADOR LLAVE 4

GANADOR LLAVE 2  VS. GANADOR LLAVE 3

CRUCES FINAL: GANADORES DE AMBOS PARTIDOS