Finalizó la primera fase de la 13° edición del torneo de fútbol 5 Radio Activa 97.9 en Calcheto de Adolfo Gonzales Chaves.
Con los partidos del sábado, se definieron todos los grupos y ya están los #cruces de los #playoffs que se jugarán el martes y el jueves próximos.
LOS 8 CLASIFICADOS:
ZONA A:
1° CONFITERIA LA DULCE: 6 PUNTOS Y DIFERENCIA DE GOL + 9
2° HIELOS EL ÑATO: 3 PUNTOS Y DIFERENCIA DE GOL – 19
ZONA B:
1° REMISSE PABLO: 9 PUNTOS Y DIFERENCIA DE GOL + 14
2° KIOSCO TATERRÓ: 6 PUNTOS Y DIFERENCIA DE GOL + 6
MEJOR 3° CONSTRUCCIONES MARTIN: 3 PUNTOS Y DIFERENCIA DE GOL – 6
ZONA C:
1° TORNERIA CIANCAGLINI: 9 PUNTOS Y DIFERENCIA DE GOL + 10
2° DESPENZA LA ABUELA TERESA: 6 PUNTOS Y DIFERENCIA DE GOL + 7
PEOR 3° LOS AMIGOS: 3 PUNTOS Y DIFERENCIA DE GOL – 10
MÉTODO DE CLASIFICACIONES:
CLASIFICAN A LOS CUARTOS DE FINAL EL PRIMERO Y EL SEGUNDO DE CADA GRUPO Y LOS DOS MEJORES TERCEROS, CRUZANDOSE POR ELIMINACION DIRECTA, EN ESTE ORDEN:
CRUCES CUARTOS DE FINAL:
LLAVE 1: EL “MEJOR 1º” VS. EL “PEOR 3º”
(REMISSE PABLO VS LOS AMIGOS)
LLAVE 2: EL “SEGUNDO MEJOR 1º” VS. EL “MEJOR 3º”
(TORNERIA CIANCAGLINI VS CONSTRUCCIONES MARTIN)
LLAVE 3: EL “TERCER MEJOR 1º” VS. EL “PEOR 2º”
(CONFITERIA LA DULCE VS HIELOS EL ÑATO)
LLAVE 4: EL “MEJOR 2º” VS. EL “SEGUNDO MEJOR 2º”
(DESPENZA LA ABUELA TERESA VS KIOSCO TATERRÓ)
CRUCES SEMIFINAL:
GANADOR LLAVE 1 VS. GANADOR LLAVE 4
GANADOR LLAVE 2 VS. GANADOR LLAVE 3
CRUCES FINAL: GANADORES DE AMBOS PARTIDOS