—

La Jefatura de Policía Comunal informa a la población en general, y advierte que serán infraccionados quienes circulen por la vía publica en cuadriciclo, recordándoles que su circulación por la vía pública se encuentra totalmente prohibida, ya que esta clase de vehículos no están contemplados en la ley nacional de tránsito 24449 y no cuentan con licencia de configuración de modelo, es decir que no fueron aprobados por el organismo competente, que es la Secretaría de Industria de la Nación, por lo que se determina que no son aptos para circular por la vía pública. En ese sentido, de constatarse su circulación la autoridad policial y/o municipal deberá infraccionar a su conductor, sin perjuicio al secuestro del rodado que será puesto a disposición de la Justicia Interviniente.