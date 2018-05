—

En el Día del Trabajo, el Intendente Municipal, Dr. Marcelo Santillán, envía un “cálido saludo a todos los trabajadores del Distrito de Gonzales Chaves, y otro especial a los que comparten el municipio cada día”.

“Sólo el trabajo permite mejorar las condiciones de vida para la familia, y si ese esfuerzo se hace en conjunto dará desarrollo a las localidades y un mejor futuro para el Distrito”.

“Desde el Municipio estamos convencidos que si seguimos impulsando el desarrollo vamos a obtener mayores oportunidades para quienes hoy no están en una situación laboral buena; ese es el camino que estamos transitando y no lo abandonaremos: no tengo dudas que esto redundará en una mejor calidad de vida para todos los chavenses”.

“También quiero ofrecer mi reconocimiento a todos los gremios porque son los que representan y perseveran en conseguir dignas condiciones de empleo, y que las personas puedan sentirse realizadas. Un fuerte abrazo para todos”.