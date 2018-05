—

Queremos hablar por nuestra mama. Cuándo pensamos en lo que mama amaba, amaba a sus hijas, sus nietas que eran su vida y a sus amigos de vida que compartieron siempre todo con ella.

Su trabajo era su motor, creció en el hospital, amaba y disfrutaba de su trabajo. Nosotras veíamos junto con mi hermana como cambiaba todo, como lo es en todo lugar.

Pero a mama últimamente le dolía, le dolía ver injusticias y tener que amargarse por cosas que personas no le daban valor, ver el hospital político y que ella que trabajo durante tanto tiempo no fuera valorada como muchas personas más que trabajaban con ella y que están en la misma situación, gente que entra a dedo, por cargos políticos, sin capacidad para el puesto que se le otorga y nadie controla nada, tratan como un número a personas que son capaces y no como ellos.

Los reclamos de nuestra mama no se escuchaban, desde hace años pedía el encasillamiento de su puesto, pero nadie escucho, ni la jefa de personal, ni la directora del hospital, ni directos representantes de este gobierno, porque es más importante poner gente que si necesitaban acomodar.

Pedía desde noviembre 2016 su legajo, -el cual nunca se le entrego hasta hoy que lo pedimos nosotras-, ya que mama sufrió un accidente de trabajo en noviembre del año 2016, fecha en la que completo la documentación necesaria para esos casos. Pero la denuncia que mi mama realizo fue ingresada un mes más tarde en la ART y el informe del médico laboralista de dicho accidente apareció el día 16-04-2018, luego que nuestra mama falleciera, todos estos meses nuestra mama estuvo trabajando sin que se tenga dicho informe e informara si estaba en condiciones o no.

Más aun, a la fecha y en la copia del legajo laboral que nos fue entregado, certificado por la Directora General de Salud del Municipio, Fabiana Andrea Paradisi, no existe constancia de ese accidente ocurrido con fecha 17/11/2016 cuando movían un paciente de una camilla a otra en quirófano. Denuncia de la cual nosotras poseemos constancia ya que en su oportunidad nuestra mama debió solicitar la misma a la ART, ya que aquí nunca le fueron entregadas. No existiendo tampoco constancia del envío de dicha denuncia a la aseguradora y del resto de los trámites relacionados, solo adjuntándose al legajo los certificados médicos emitidos en un primer momento por el Dr. Scabuzzo, MP 2728; por encontrarse en la guardia el mismo, y luego al dar inicio a una atención especializada con el medico que trabaja para la ART a través de la Clínica Hispano de la ciudad de Tres Arroyos, por el traumatólogo Dr. Gabriel I. Cantisano, MN 110391 MP 2475; siendo este quien la pone al corriente de la falta de elevación e informe de la denuncia del accidente sufrido a la ART por parte del Hospital Municipal. Aparejando esta situación la falta de cobertura de la misma ya que le realizan los exámenes respectivos dos meses después de que sufrió el accidente y a ese mismo tiempo de haber iniciado un tratamiento para su padecimiento. Generando esta situación de incertidumbre y falta absoluta de información y acceso a la información por parte del empleador la necesidad de dar inicio a terapia psicológica.

Así se manejan todos, la señora, – si se le puede decir así-, María José Conde, jefa de personal, nunca cumplió con lo que correspondía con su trabajo, escondiendo papeles, faltando a sus obligaciones laborales y negando su responsabilidad. Así vivía mama, yendo a pedir cosas que nunca le eran entregadas.

Ahora digo señor intendente Eduardo Marcelo Santillán usted dijo que quería cambiar las cosas en nuestra ciudad, por favor visite el hospital y ponga gente apta para que casos como estos que sucedían con mama y con muchos compañeros de ella, no vuelvan a suceder. Nosotras éramos la sombra de mi mama sabíamos todo lo que sucedía ahí, no espere a que suceda algo grave para visitar, verificar y cambiar las cosas.

Toda nuestra vida transcurrió en el hospital junto con ella, desde nuestra infancia hasta el último día de su vida, tenía pasión y vocación por lo que hacía, trataba de ayudar a quien se encontrase.

Su hospital seguirá con mama siempre, porque es y será siempre un pedacito de mama, y nuestro porque cada vez que vayamos la encontraremos ahí.

Cuando recordamos lo que era, lo que nos inculco, le gustaría que pidiéramos por sus compañeros por los que se fueron y por los que están, para que esta realidad cambie.

Pedimos que se saque de sus funciones a gente inoperante para los cargos que tienen y que no sirven para el cargo que se les asigno. Si no es así, esperaremos sentadas las dos junto a mama que la vida ponga a cada uno en su lugar, y seguiremos luchando para que esto no le pase a ninguna persona más como nuestra amada mama.

Celeste y Antonela Susso, hijas de María Alicia Almirpeguy

Empleada municipal. Enfermera e instrumentadora del hospital A.P. Eliçagaray durante 36 años.

Maria Celeste Susso DNI 32758782

Antonela Susso DNI 36764836