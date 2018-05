—

CEF N°38 informa que el día sábado 12 del corriente mes se estará llevando a cabo un encuentro de vóley de las categorías sub 13 sub 15 y sub 17 femenino y masculino a partir de las 9:30 horas con la presencia de las siguientes instituciones:

· Huracán de Necochea

· Ferrocaril Sud de Tandil

· CEF N°132 de De la Garma

· CEF N°38 de Adolfo Gonzales Chaves

· Dirección de deportes de San Cayetano

· Club Independiente de Tandil

· Benito Juárez.

Esperamos a toda la población que nos acompañen, disfrutar de este deporte de equipos y alienten a nuestros jóvenes deportistas.