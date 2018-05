—

El cuarto capitulo 2018 de APPK se llevó a cabo en el trazado del Auto Moto Náutico Laprida. Triunfos de Simón Volpi, “Panchito” Ochoa, Mariano Bedoy, Marcos Pando, Martin Bidegain y “Jony” Bordacahar.

El clima agradable y soleado acompañó la realización de la cuarta cita de la Asociación Pilotos y Propietarios de Kart del Sudeste (APPK) en el circuito “El Paraíso” del Auto Moto Naútico Laprida. El cronograma se respetó a rajatabla y la actividad finalizó pasadas las 15:30. Esta cita, marcó un nuevo récord de máquinas, llegando a la cifra histórica de 164 unidades.



Volpi dirigió la Escuela

La categoría Escuela brindó un gran espectáculo con una lucha intensa sobre todo en las primeras vueltas. Cuando la competencia se puso en marcha fue Bernardo Suárez quien tomó la delantera, pero siempre con Lautaro Videla Álvarez y Simón Volpi muy cerca, incluso llegando a intercambiarse el liderazgo en un par de ocasiones. La competencia comenzó a definirse cuando se transitaba por la mitad del recorrido, en ese momento el campeón tomo la punta y consiguió hacer una diferencia que le permitió correr tranquilo la segunda parte de la prueba. El segundo lugar quedo para Bernardo Suárez y Lautaro Videla Álvarez completo el podio. Luego Saúl Pomphile, Juan Arano, Valentin Frank, Agustin Blasina, el joven serrano Diego Daniel Depau, el loberense Franco Domina, y Bruno Oliver.

Festejó “Panchito” Ochoa

En Júnior 150 se dio una atractiva carrera con 30 postulantes en pista. La lucha tuvo tres intérpretes, los hermanos Tambascio y Francisco Ochoa. En el comienzo la punta fue para Leonel, secundado por su hermano y la tercera posición le correspondía a “Pancho Ochoa con los motores del RG Competición. El de Azucena, en lucido sprint dió cuenta de los jovenes de la ciudad del quintuple. De ahí en más Ochoa hizo una diferencia que le permitió dominar y ganar una laboriosa carrera seguido por Leonel y Agustín Tambascio, este último luego excluido por técnica. En consecuencia Tomas Molli se quedó con la tercera colocación. Luego Juan Martín Costa, Agustin Villalba y Sofia Arias. Celebrada conquista del “crédito” de Azucena, de la familia Ochoa, su equipo y la gente que acompaña a la joven promesa.

Bedoy un Master bien afilado

Mariano Bedoy se quedó con el triunfo en la final de Master 150, la tarea no fue para nada fácil para el piloto de Balcarce ya que e el principio de la competencia se mantuvo cono escolta de Julián Bianchi, su coterráneo dominó el primer cuarto de la prueba hasta que perdió con Bedoy que de ahí en más dominó la carrera con cierta holgura hasta que en la parte final Bianchi descontó pero no encontró la maniobra para saltar a la punta. No sólo los líderes hicieron entretenida esta prueba, la disputa por el tercer lugar tuvo su atractivo. Si bien Matías Venancio nunca perdió esa colocación, tuvo que soportar el asedio, sobre todo en la parte final, de Jonathan Elbich y Ezequiel Cattaneo quienes además estuvieron cerca durante toda la prueba.

Pando contundente

Marcos Pando fue el dominador en la final de la categoría Cajeros 150 desde la partida. La disputa por la segunda colocación fue lo más entretenida de la prueba, entre Marcelo Iglesias y Lucas Ortiz. Cerca de ellos transitaron Sebastián Chapar y Eduardo Venancio, quien alcanzó a ser segundo, pero luego fue excluido por técnica. Por ello, Iglesias fue escolta de Pando y completó el podio Sebastián Chapar. La cuarta colocación le correspondió a Lucas Ortiz, y quinto el “Piru” Villanueva.

Bidegain marcó territorio

Un retorno inmejorable tuvo Martín Bidegain a APPK ya que ganó con contundencia la final de la categoría Cajeros 125. El piloto de Tandil fue la referencia durante todo el fin de semana y lo dejó muy claro en la final donde hizo una diferencia importante de entrada y nadie pudo descontársela, el segundo lugar quedó para Juan Pablo Righetti y tercero terminó Ever Flores.



Bordacahar volvió al triunfo

Directo 125 también entrego una movida disputa con cambios y golpes de escena. “Nico” Thurler hizo la punta en la vueltas iniciales, hasta que realizó un trompo y fue superado por Marcelo Barresi quien quedó primero, seguido de cerca por “Jony” Bordacahar y Axel Biscaichipi.

El lapridense logró quebrar al lider, pero no le fue nada fácil. Los tres entregaron un lindo espectáculo ya que no se dieron respiro. Bordachar siempre se mantuvo al frente pero Barresi y Biscaichipi se intercambiaron el segundo lugar , quedando esa posición para Axel ya que Marcelo fue recargado y cayó al cuarto puesto, el podio lo completó Sergio Alonso.Completó el quinteto de avanzada, Gustavo Bruzzone, luego “Berni” Moreno, Santiago Skeich, Juan Alonos, Damián Walker y Franco Monteiro.

