El próximo domingo 20 de mayo se realizará la Marcha por la Vida a las 16 horas en la plaza 25 de mayo (frente a la municipalidad) en simultáneo con marchas en todo el país.

La Marcha por la Vida es, antes que nada, un momento de encuentro público de todas las asociaciones, grupos, familias, personas, movimientos, que constituyen una extensa y variada realidad que dice SI a la VIDA en Argentina. No se trata de pasar un momento de encuentro entre personas pro vida. No es sólo una fiesta por la Vida y por la Familia. Se trata sobre todo de manifestar públicamente que la vida es un derecho innegable que debe ser respetado desde el primer instante de la concepción. Que no hay derecho al aborto y sí a la vida.

La Marcha por la Vida no es una iniciativa de alguna comunidad religiosa, aunque la gran mayoría de los participantes y voluntarios son personas que profesan distintos credos. La Marcha quiere representar el sentido popular de los argentinos que aman la vida, los niños y la familia. Son nuestros valores que queremos defender. La Marcha por la Vida quiere ser la voz de los que no tienen voz.

PAUTAS DE LA CONVOCATORIA

– Ningún tipo de identificaciones partidarias, religiosas o instituciones.

– Llevar muchas banderas argentinas.

– Preferentemente remeras blancas.

– Globos rojos.