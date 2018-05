—

Luego de concluida la carrera especial de APAC en La Cascada de Tandil, los usuarios y preparadores de Ford mostraron disconformidad por el plus que exhiben los Chevrolet. En las dos clases, los chivos marcaron territorio en las sierras. Algunos pilotos y preparadores revelaron detalles.

El desafío técnico de APAC no es fácil, para equiparar las dos marcas en cuestión, y obviamente asomaron cuestionamientos y pensamientos opuestos entre los pilotos en la carrera del fin de semana.

Los fores fueron contados, y algunos de sus protagonistas expusieron inquietudes, “Los nuevos carburadores no surtieron efecto en el Ford, y les han caído mejor a los Chevrolet. El sistema actual de alimentación se siente más a gusto en los moños. Habría que utilizar en los FAJS (nuevos carburadorse) difusores de 30 mm para el Ford y podrían ganar 3 o 4 HP”, manifestaban algunos preparadores. “Los fores seguimos como el año pasado, perdiendo competitividad. “Mataco” (López Islas) y la “Chevy” de Reinaldo (Fernández) te despeinan. En carrera perdía dos y tres décimas por vuelta. La falencia está en la potencia de los impulsores, nos sigue faltando”, expresaban pilotos de la marca.

El Departamento Técnico de APAC, después de Lobería, Rauch, y Tandil producirá una evaluación y diagnóstico, para saber dónde están parados. Los números son contundentes. “No hay que despreparar a los Chevrolet, solo les otorgaría algún plus a los fores.”, sostenían motoristas.

Algunas ideas de preparadores y chasistas avezados le apuntan a bajar el peso del Falcon, “La categoría debería equiparar y no igualar. Una alternativa sería bajar el peso mínimo del Falcon, que aportaría una mejor tracción, mayor aceleración y mejoraría el frenado. Un detalle que no genera inversión, y no afecta económicamente a los pilotos o limitar las relaciones de los Chevrolet”.

La situación de las dos marcas ha iniciado un nuevo capítulo. Por el momento en Lobería, ganó Castañino (Ford) en la “A”, en Rauch los chivos mandaron en las series del grupo mayor (lo que hubo en juego), y en Tandil, nuevamente los moños marcaron diferencias en las dos clases. Los usuarios del óvalo pretenden ser competitivos, para pelear carreras y el campeonato. Este episodio recién comienza.

vertigomotorsport.com