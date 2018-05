—

Los pilotos del óvalo transitan con incertidumbre los precoces movimientos del 2018 de APAC. Tomás Eracarret fue protagonista en Lobería, Rauch y Tandil, pero le falta un plus para ser competitivo. El hombre de la Autopeña “Don Polo” aseveró que Ford está en desventaja, con respecto a los chivos.

La potente categoría que tutela la Frad. Mar y Sierras presenta algunos contratiempos en los tramos incipientes del certamen.

La clase mayor de APAC es la que preocupa a la dirigencia, pilotos y equipos. Si bien un Ford marcha al frente del certamen, en la última carrera en Tandil los “moños” marcaron territorio y en la parcialización quedó observado alguna diferencia con la marca del óvalo. Tomás Eracarret dejó en claro que estan en desventaja con los chivos, y que han solicitado alguna mejora para pelear de igual a igual, “Luego de la competencia de Tandil, vimos que es complejo correr a los Chevrolet en los circuitos con rectas largas. Estamos en desventaja. Nos está costando demasiado esfuerzo, inversión y trabajo para mantenernos dentro de los cinco o seis primeros. Nos hacen diferencias arriba y hasta tienen mejor tracción en algunos sectores. Los nuevos carburadores les cayeron mejor a ellos, y es muy difícil equipararlos, están arriba en todos los tramos parcializados. Particularmente no se ha bajado los brazos, pero no tenemos respuestas. Todo sigue igual. Pretendemos una categoría pareja donde todos tengamos chances. Necesitamos que nos vaya bien a todos”, le explicaba T. Eracarret a vertigomotorsport.com.

El próximo desafío tendrá lugar en el primer fin de semana de Junio en C. Vidal, y los usuarios de la marca del óvalo han propuestos alguna mejora para ser competitivos, “El equipo continúa trabajando, por un lado Julián y Andy (Hansson) lo hacen en el chasis y amortiguadores, “Chapota” (Messa) trabaja en el motor y está abocado a uno nuevo, ya tiene un block, leva y otros elementos para desarrollarlo, y ver como estamos. Si no hay alguna mejora o avance, dificilmente vamos a correr la próxima carrera (C. Vidal), si vamos a compartir con Julio García el T.C. del Sudeste”, comentaba el piloto de Tandil y la Pastora.

