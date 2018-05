—

Tras un buen avance, Jonatan Castellano redondeó un excelente 6to puesto en lo que fue una dura competencia final de la 6ta fecha del Turismo Carretera, disputada en el autódromo de la ciudad de Concordia, en Entre Ríos. Así, el de Lobería sigue firme como líder en el campeonato estirando un poco más las diferencias.



Largó la competencia final desde el 12mo puesto con el objetivo de avanzar, y pudo cumplirlo rápidamente, ya que completó el primer giro de carrera en el 10mo lugar tras superar a Leonel Pernía en la partida, y aprovechar el abandono de Emanuel Moriatis. En ese lugar se mantuvo hasta la mitad de la prueba, donde tras el único pace car, en el relanzamiento pudo pasar a Guillermo Ortelli y luego por fuera a Nicolás González para transitar en el 8vo puesto algunos giros. En el final de la prueba, también pudo superar a Gastón Mazzacane, y aprovechó en la última vuelta el retraso de Facundo Ardusso para en definitiva terminar la carrera en un meritorio 6to puesto final, que le da muy buenos para el campeonato. Mariano Werner (Ford) se quedó con el triunfo.

En el certamen Castellano se posiciona en el lugar sumando un total de puntos. La próxima cita para el Turismo Carretera será el 9 de Junio en el autódromo de la ciudad de Termas de Río Hondo, en el marco del “Desafío de las Estrellas”, carrera de larga duración que será por sorteo.



Jonatan Castellano: “Redondeamos un gran fin de semana después de haber arrancado con un auto muy complicado el día viernes, y no me imaginaba poder terminar entre los seis, y termina siendo una gran final en la que pudimos avanzar. El auto pegó un salto grande ayer, y si bien nos complicamos un poco en la serie porque me pasa muy bien Moriatis y luego recibo un toque de Gini que me hace perder dos puestos más, termino largando la carrera más atrás de lo que esperaba. El ritmo del auto fue excelente, y pudimos aprovechar bien las largadas para superar a Pernía en la inicial y a Ortelli en el relanzamiento, aprovechar algunos abandonos, y también atacar en los momentos justos para superar algunos rivales como González o Mazzacane, para completar un gran avance con un sexto puesto, sumando buenos puntos y estirando en medio más la diferencia con Ardusso, que como comenzó el fin de semana, no lo esperábamos. Ni bien me bajaron la bandera a cuadros felicité a todos los integrantes del equipo porque me entregaron un auto excelente que de la primera a la última vuelta anduvo exactamente igual. Agradecido a todo el Metalfor Castellano Power Team, al grupo de sponsor que nos acompañan y a toda la hinchada de Dodge y gente de Lobería”.