La Dirección de Deportes y Tiempo Libre de Gonzales Chaves informa que mañana martes -29- a las 10.30 horas comenzará la Etapa Municipal de la disciplina Beach Voley en categoría SUB 16 masculino en las instalaciones del Club Parroquial.

El miércoles 30 a partir de las 10.30 horas será la Etapa Municipal de la disciplina Beach Voley en categoría SUB 14 y SUB 18 masculino y SUB 16 femenino en instalaciones del mismo Club.

