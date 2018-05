—

El concejal de Unidad Ciudadana, Miguel Milesi, brindó hoy una conferencia de prensa para referirse a lo acontecido en la última sesión del Concejo Deliberante de Gonzales Chaves, donde su bloque político se ausentó en el momento que se votaba la rendición de cuentas del ejercicio 2017.

Autocrítico y mordaz, Milesi le respondió a la oposición al considerar que “no entendió” lo que estaba sucediendo: “Se encargaron más de ´pegar´ porque nosotros no estábamos sentados, cuando en realidad no vieron que el ´no estar´ era un acompañamiento a su resolución”.

“Viralizaron que el bloque oficialista no había asistido porque no tenía los fundamentos para rebatir las observaciones, y eso está muy lejos de la realidad”, criticó.

“Nosotros creíamos que los que nos iban a criticar eran los funcionarios, pero no: la critica vino de la oposición; no salgo todavía del asombro”, señaló. Aunque advirtió: “Nosotros no somos obsecuentes de la gestión municipal: lo que creemos que está mal lo criticamos, como ya lo hemos hecho”.

A continuación, los principales tramos de la conferencia.

“Lo que se trataba era un proyecto de resolución con un dictamen que si bien se votan ordenanzas en los expedientes es una opinión del HCD hacia el Tribunal de Cuentas, que es quien nos monitorea continuamente. Vale decir que no se puede salir mucho del cauce porque te van ´tirando de la oreja minuto a minuto´”.

“Es una presión del Concejo Deliberante sobre si hay que aprobar o desaprobar la rendición de cuentas de un ejercicio”.

“Hemos visto trabajar a la oposición donde fueron cuestiones que no han estado tan de acuerdo, siempre relativos al gasto y a la inversión en las distintas áreas”.

“Nosotros fuimos mirando a partir del día 21 los anexos con las observaciones, y en persona lo hablé con Mónica Gigampa y Gustavo Chechia, y les dije porqué no se hacían esas observaciones en la sesión pero se acompañaba en la rendición”.

“Estamos de acuerdo en la crítica, pero no en el ´no´ acompañamiento”.

“Que si era “no acompañamiento” nosotros no íbamos a asistir por distintas razones. Me dijeron que no, que ya estaba decidida la desaprobación: ya habían traído el dictamen en conjunto (…) que no es un dato menor.”

“Les dije que si no tenían el quórum yo me comprometía a asistir; y cuando me confirmaron que tenían quórum propio decidimos no asistir”.

“La verdad que para sorpresa del día 25 viralizaron que el bloque oficialista no había asistido porque no tenía los fundamentos para rebatir las observaciones. Eso está lejos de la realidad, y lo hago fuera del recinto, y no me amparo en los fueros legislativos como hacen algunos concejales en hacer acusaciones infundadas”.

“Nosotros creíamos que los que nos iban a criticar eran los funcionarios, pero no: la critica vino de la oposición; no salgo todavía del asombro”.

“Nosotros tenemos que emitir el dictamen positivo, ya que por una cuestión legislativa tiene que haber un dictamen de aprobación y somos el bloque oficialista. Una vez que ello llegó al tratamiento, teníamos dos caminos: o sentarnos y darle contrapunto y defender a veces lo indefendible, y votar por la afirmativa, o no venir y acompañar la desaprobación, que eso es lo que no se entendió.”

“Por primera vez el oficialismo acompañó la desaprobación de la rendición de cuentas.”

“La oposición se encargó más de ´pegar´ porque nosotros no estábamos sentados, cuando en realidad no vio que no estar sentado era un acompañamiento a su resolución. Obviamente era un acompañamiento tácito porque no podíamos estar sentados y votar por la desaprobación.”

“Cuando se habla del trabajo legislativo, invito a los ciudadanos a que pasen por la Secretaria (del Concejo Deliberante): voy a hacer un trabajo donde explicaremos en cantidad y calidad los proyectos que han presentado los concejales, y verán cuántos no han hecho nada en mucho tiempo.”

“Entonces… si vamos a pedir renuncias más de uno se tiene que ir.”

“El pueblo ha gastado más de un cuarto de millón de pesos en Cambiemos para hacer un proyecto de comunicación por “un reductor”. El vecinalismo lo único que ha hecho es un proyecto de comunicación para que se cumpla la ordenanza de dónde se ubican las imágenes del Papa Francisco.”

“No se estaba legislando para el pueblo el día de la rendición: se estaba legislando políticamente, es una pelea política como se ha dado en el 2014. Y nosotros desaprobamos en ese momento porque había una denuncia sobre falsificación de documento público que hoy tenemos una elevación a juicio. Es decir: no estábamos mintiendo; en 2015 teníamos la denuncia por la venta de terrenos y la plata que no entró ($86.000)… que lo dice el Tribunal de Cuentas.”

“Sobre el seguro de mi auto le pedí a la concejal Diez (María del Luján, Cambiemos) que me facilite la copia del recibo donde el municipio pagó el seguro porque voy a intimar a la companía (de seguro) a que le devuelva la plata al municipio si es que hay un pago indebido. Yo tengo en mi home banking el débito del seguro que abono desde el año 2013 a la fecha.”

“Varias veces he puesto mi auto ad honorem para defender las causas penales del municipio.”

“Pensamos muy distinto a Unión Vecinal y a Cambiemos, que cree que construir una pileta de natación, o darle transporte a 160 chicos es un gasto. Para nosotros es una inversión.”

“El Tribunal de Cuentas en 2014, 2015 y 2016 aprobó todas las rendiciones de cuenta aún con denuncias penales en juego. No tenía sentido venir a desgastarnos cuando teníamos una posición tomada que era acompañar la desaprobación; tendrían que valorarlo, tendrían que reconocerlo y se tendrían que disculpar los concejales de la oposición.”

“Nosotros no somos obsecuentes de la gestión municipal: lo que creemos que está mal lo criticamos como ya lo hemos hecho.”

“Nosotros vamos a dar las explicaciones al Consejo del Partido, y si los funcionarios también las quieren haremos lo propio.”

“Hay que ser sincero y objetivo: lo que está mal está mal. No pisa lo ilícito, es una cuestión administrativa.”

“No somos obsecuentes como lo ha sido Unión Vecinal de los intendentes de turno. Lo que vemos que está mal lo vamos a observar.