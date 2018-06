—

En las últimas horas, se confirmó el retorno de Jonatan Castellano a la Clase 3 del Turismo Nacional. Este fin de semana, estará desarrollando el 5° capitulo del certamen, en el autódromo de Concepción del Uruguay.

El piloto de Lobería terminó de asegurar su incorporación al equipo Tito Bessone Toyota Team, donde competirá con un Toyota Corolla que llevará el número 4 en sus laterales, con la asistencia técnica de Pablo Arana, y los motores desarrollados por Esteban Pou.

A raíz del apoyo de sus sponsors y también de nuevas empresas que se suman, el piloto más ganador de la pasada temporada dentro de la categoría retorna a la categoría y si bien llega a la quinta cita anual sin pruebas, encara el fin de semana con todo el optimismo, y con el claro objetivo de comenzar a desarrollar el Corolla en función de estar competitivo, y lograr un buen resultado al cierre del domingo.

Jonatan Castellano: “Muy contento de poder volver a una categoría que me ha dado tantas satisfacciones como es la Clase 3 del Turismo Nacional, y agradecido por el apoyo a los sponsor, a toda la gente de Toyota y del concesionario Toyota Viola, ya que junto a todos ellos hemos podido tener el empujón final para hacer realidad nuestro retorno de la mano del Tito Bessone Toyota Team. El hecho de no poder ir a probar nos va a jugar un poquito en contra sabiendo que me tengo que adaptar a la posición y funcionamiento del auto, pero vamos a dar todo junto al equipo desde el inicio del fin de semana en las pruebas para tratar de ser protagonistas en forma inmediata, sabiendo que tendremos que ir de menos a más en este fin de semana. Trataremos de llevarnos un resultado positivo el domingo para comenzar el proyecto de la mejor manera”.