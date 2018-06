—

UPCN sede Adolfo Gonzales Chaves se adhiere al paro nacional convocado por la CGT para este 25 de junio del corriente. A nivel local no estamos exentos de las consecuencias de estas decisiones políticas, que afectan directamente a la calidad de vida de lxs trabajadorxs, los índices inflacionarios que han superados los aumentos que se han negociado a lo largo del semestre, afectan a la baja del consumo perjudicando a la economía local. No es tema solamente de los trabajadorxs del estado, quienes son mayoritariamente los generadores del consumo interno en nuestro distrito, sino de todxs.

Por eso una vez mas lxs Trabajadorxs nos convocamos nuevamente a un paro nacional en respuestas a las políticas implementadas por el gobierno, nos manifestamos y decimos no al FMI, no a los ajustes, no a los tarifazos, no a los despidos y no a la reforma laboral.