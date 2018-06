—

Dirección de Deportes y Tiempo Libre informa que el jueves -28- se disputó en Laprida la disciplina atletismo, masculino sub 14, sub 16 y sub 18 libre, de los Juegos 2018 en su etapa regional.

Estos fueron los resultados:

– Salto en alto sub 16 libre: 1° puesto para Harry Ferrari clasificando la final de los Juegos Bonaerenses 2018.

– Salto en largo sub 16 libre: 4° puesto para Daniel Juárez.

– Lanzamiento de bala sub 16: 4° puesto para Tomás Ferrara.

– 800 metros sub 16 libre: 4° puesto para Valentino Fiadone.

– Velocidad 100 metros sub 18 Libre: 2° puesto para Gonzalo Chaluf

– Lanzamiento de bala sub 18 libre: 4° puesto para Facundo Rodríguez

– Salto en largo sub 18 libre: 4° puesto para Dante Ramallo.