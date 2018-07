—

(Adolfo R. Gorosito, 2018) – Es un tema que también perturba al autor porque ama la vida intensamente, y porque procura vivirla instante a instante junto a los seres queridos y a su comunidad. Les invito a compartir estos párrafos, para encontrar elementos de reflexión y de sano humor, para aliviar tensiones.

Dijo alguien: “La muerte no existe y nunca la veré, porque mientras yo esté ella no estará, y cuando ella llegue yo ya me habré ido”. Esta frase explica de alguna manera lo que un nativo de Mali (Africa) respondió al científico José Miguel Gaona Cartolano, amigo suyo: “No tengo miedo a la muerte, Miguel. Cuando estás en Madrid yo no te veo, no estás en mi mundo. Sin embargo existes. Siempre estamos en algún sitio”.

Se trata de puntos de vista que proceden de personas de distintos niveles de cultura y situaciones de vida. Creo que es saludable “desdramatizar” sobre un tema, que a todos nos concierne. No estamos apurados para que llegue, mientras esa sensación extraña ronda entre nosotros nos perturba, aunque no lo percibimos.

Cuando sabemos de alguien que ha fallecido al sufrir un síncope solemos decir: “Al menos no sufrió”. Y así aparece el fantasma del miedo a padecer una larga enfermedad que consideramos sin posibilidad de retroceso. La Vida es única e irrepetible. Hay quienes solamente la usan para difundir el mal o practicarlo. Otros para manifestar su reconocimiento a tal dación divina y de la naturaleza. Así es que termino con una frase que se atribuye al humorista norteamericano “Grouncho” Marx al escribir el epitafio que le gustaría coloquen en su tumba: “Disculpe que no pueda levantarme para saludarlo”.