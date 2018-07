—

Los /as alumnos/as de 1ºB, 2ºB y 3ºA de este establecimiento están realizando un proyecto en Construcción de Ciudadanía conjuntamente con Bomberos Voluntarios denominado “CAMPAÑA DEL JUGUETE”.

El mismo consiste en la recolección de juguetes nuevos o usados, para ser entregados en el hospital Garrahan por intermedio de personal de Bomberos de nuestro distrito en adhesión del “Día del Niño”

Si el juguete es usado, deberá reunir las siguientes condiciones:

-Estar en buen estado

-No estar hecho con lanas, telas u otro material similar que junte polvillo (ejemplo peluches)

-Manipularlo lo menos posible y guardarlo en lugar limpio hasta su entrega.

En cualquiera de los casos, el juguete tendrá que tener un tamaño fácil de manipular debido a que los niños se encuentran mayormente en reposo.

Algunos ejemplos son:

-Autitos pequeños, libros para leer o pintar, fibras, crayones, DVD de películas, accesorios de nenas como vinchas, coronitas, medias, muñecas pequeñas.

La recolección se hará en horario de mañana los días jueves 12 y viernes 13.

Se visitarán comercios cercanos al colegio y casas particulares. Lo recolectado se llevará al cuartel de bomberos para su posterior entrega en el hospital Garrahan.

Esperamos su colaboración, desde ya muchas gracias

Comunidad Educativa del Instituto Juan Eliçagaray y Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

“LA SOLIDARIDAD NO ES DAR LO QUE ME SOBRA, SINO LO QUE ME HACE FALTA”