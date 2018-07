—

(La Voz del Pueblo) – Cuando se conoció la aplicación de una ordenanza municipal por la cual se cobraría a los productores agropecuarios un derecho de construcción y mejoras en los establecimientos rurales, motivó disconformidad en el sector y a raíz de ello la Asociación de Productores se puso a la cabeza del reclamo.

Luego de realizar varias gestiones y para la noche del jueves próximo pasado convocó a los contribuyentes de partidas rurales del distrito a una reunión que tuvo lugar en las instalaciones de la Liga de Comercio e Industria, para explicar las acciones y reclamos correspondientes a realizar ante el pretendido cobro por parte del municipio del derecho de construcción a todas las mejoras existentes en los predios rurales.

La convocatoria fue exitosa y se dieron cita aproximadamente cien productores del distrito, que escucharon a las autoridades de Asoprocha y también se hizo presente el presidente de CARBAP, Matías De Velazco.

Al término de la reunión dialogamos con el presidente de la Asociación de Productores Chavenses, Alberto Amoroso, quien recordó que “al enterarnos de que estaba esta ordenanza, que indica el cobro de un derecho de construcción y mucha gente que no recibió la intimación duda que tenga validez, confirmamos que es válida, ya que fue está aprobada por el Concejo Deliberante y refrendada por el Departamento Ejecutivo”.

No obstante Amoroso aseguró que “esto es algo inconstitucional, porque es un derecho que tiene la provincia y no la municipalidad, porque todo impuesto lo puede cobrar la provincia o la nación y el municipio solo te puede cobrar una tasa, y sobre esto no puede porque no existe ningún servicio a cambio”

Sobre el caso, aclaró el productor que “este impuesto se pretende cobrar sobre todas las construcciones que tiene un campo, como la casa, tinglados, galpones, molinos, aguadas, mangas, silos, y si hay alguna piscina también. Todo ello se debe de declarar, y aparte de lo que se quiere cobrar hay que confeccionar un plano con un agrimensor y un arquitecto, lo cual sería un costo más, si bien de acuerdo a una charla del intendente da la posibilidad de que el impuesto se pague ahora y los planos se presenten después. Nosotros nos negamos a todo y pensamos que esto tiene que volver para atrás, creemos que los concejales son los responsables y deben de tomar nota de lo que está pasando, pero entendemos que están tardando demasiado, ya se deberían de haber reunido y establecer una ordenanza para que vuelva todo hacia atrás”, reclamó Amoroso.

En ese sentido puso de relieve que en la reunión “se manifestó una disconformidad total, cosa que ya viene desde cuando se aprobó el aumento de la tasa vial, que ninguno se queja de lo que tiene que pagar si se llevara el servicio adelante, pero te cobran por lo que no se presta y eso hace poner de mal carácter al productor. Todo eso sumado a este nuevo impuesto ha hecho que haga explosión y se manifieste”.

En cuanto a los pasos a seguir, Amoroso informó que “tenemos dispuesto para el próximo jueves hacer una presentación masiva en el municipio de un recurso con la queja sobre este derecho de construcción. Es un documento que hemos trabajado con un abogado tributarista de Bahía Blanca y nos asesoramos también con el legista de CARBAP, doctor Juan Pedro Merbilhaa, y en nuestra ciudad con otro abogado”.

Finalmente destacó que “para que esto se pueda llevar adelante se deben de presentar la mayor cantidad de propietarios en el recurso, para lo cual nuestra entidad está a disposición de los productores en nuestras oficinas de la Casa de Campo”.