—

Esta vez no medió ningún inconveniente ajeno, y Jonatan Castellano pudo edificar un contundente triunfo en el autódromo de Posadas, escenario donde la Clase 3 del Turismo Nacional disputó su 6ta fecha del año.

El de Lobería, se tomó revancha de la victoria que no fue en la cita pasada de Concepción del Uruguay, y consiguió su primer halago con el Corolla que alista el Tito Bessone Toyota Team.

Castellano largó la competencia final en horas del mediodía desde la primera ubicación que mantuvo tras la partida, con su compañero de equipo Fabricio Pezzini escoltándolo desde el principio. A partir de allí, siempre mantuvo una diferencia tranquilizadora, y nunca corrió riesgo su lugar de puntero, llegando como ganador tras recibir la bandera cuadriculada luego de cumplir los 20 giros, consiguiendo así su primer triunfo anual y el en la categoría.

En el campeonato tras la victoria, Castellano se ubica en la 17ma posición sumando un total de 44 puntos.

La próxima fecha de la categoría será el 5 de Agosto en el autódromo internacional de Termas de Rio Hondo, en Santiago del Estero.



Jonatan Castellano: “Muy contento de haber podido lograr el triunfo y disfrutando este momento, en un fin de semana que nos tuvo siempre adelante como había sido en la fecha pasada, aunque en este caso con los 30 kilos de lastre por el triunfo anterior en pista que luego no pudo ser. Así y todo fuimos competitivos durante los dos días de carrera, y tuve hoy un gran auto tanto en la serie donde pudimos hace una diferencia mostrando el buen ritmo como también en la final en la que conté con la tranquilidad de tener a Fabricio (Pezzini) detrás de mí, mas allá que el objetivo fue poder hacer un ritmo rápido durante las 20 vueltas hasta que nos bajaron la bandera otra vez en el primer lugar. Sin dudas es una sensación uno nunca se cansa de disfrutar, esperemos que se repita nuevamente en el año!. Desde ya felicito a Fabricio Pezzini que es mi compañero de equipo por su segundo puesto y a Seba Gómez por su tercer lugar con los motores del ‘Pincho’, por lo cual es un podio especial. Agradecido a todo el Tito Bessone Toyota Team, a los ingenieros y el grupo de mecánicos por el gran auto que me ha entregado, a Esteban Pou por los motores y a todos los amigos que no nos permitieron bajar los brazos, a la familia y sobre todo dedicado a todo el grupo de Sponsor que siguió confiando en nosotros y en este proyecto”.