—

Las duplas integradas por Alvaro Martinez – Ulises Erdocia (sub 14), Bautista Del Río – Franco Molina (sub 16) y Iago Arbulu Echayre – Juan Bernardo Rivolta D’annunzio (sub 18) obtuvieron el pase a la final

Provincial de los Juego Bonaerenses 2018 en Pelota a Paleta.

Gonzales Chaves fue Sede de la Etapa Regional que se desarrolló ésta mañana en el Club Pelota.

La Dirección de Deportes y Tiempo Libre Municipal, felicita a los chicos por su excelente participación y agradece al Club de Pelota Gonzales Chaves por ceder las instalaciones en óptimas condiciones y facilitar la disponibilidad del espacio para llevarse a cabo el encuentro de los Juegos Bonaerenses.