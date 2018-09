—

Uno de los titulares, y responsables del UR Racing, Daniel Uranga despidió con emoción a Juan Marcos Angelini. El chasista tandilense, vive momentos de dolor por el accidente que le costó la vida a uno de sus pilotos.

Hablar de Juan Marcos Angelini en el Turismo Carretera, era relacionarlo con el UR Racing, la escuadra con base operativa en Tandil, regenteada por Daniel Uranga y Pablo Romera. Con ellos, el piloto de Carreras vivió años de aprendizaje, crecimiento, transitando momentos muy especiales en su compaña deportiva dentro del Turismo Carretera. Además de la máxima, Angelini pudo subirse a un VW Vento de Turismo Nacional que elaboró el equipo serrano, y subirse al lugar más alto del podio.

El “Chispa” aún no puede creer lo que le ocurrió a “Tati”. El lunes lo acompañó en la triste despedida en la ciudad del sur santafesino. Más que uno de sus pilotos, era un hijo y un compañero para los chicos de la estructura. Uranga, vive una profunda angustia, acongojado por lo sucedido. “Son días de dolor, no es fácil recuperarnos de este trance. Quiero recordar su sonrisa y su temperamento. Son los momentos que nunca querés pasar en la vida y ocurren. Un ser excepcional, una gran persona, un compañero de trabajo. Se fue un amigo, compartimos muchos años juntos”, le aseguraba el constructor a vertigomotorsport.com, destacando: “Tati” era un chico de bien, respetuoso y siempre dispuesto. No es consuelo, pensar que se fue haciendo una actividad que le apasionaba. Es un momento muy triste, no hay consuelo para la familia, los amigos y la gente que estaba cerca. Siempre lo vamos a querer. Nos duele el alma, mucho más que un piloto, una hermosa persona siempre con una sonrisa. Nada va a ser igual”, concluía el tandilense.

Luis Orlando Sánchez

sancheztandil@yahoo.com.ar

Foto I y II

Daniel Uranga con “Tati” Angelini.

Foto III

“Tati” Angelini con Daniel y “Nico” Uranga.