Bases y Condiciones Promoción ¡El mejor sorteo para la más Guapa!

La participación en la promoción “¡El mejor sorteo para la más Guapa” implica la aceptación de las siguientes bases y condiciones.

La Promoción “¡El mejor sorteo para la más Guapa!” es organizada por Castagno Hnos. SACIFyA, Pampa Artículos del Hogar (el “Organizador”) con domicilio en Av. 59-3187 de la ciudad de Necochea y se regirá por estas bases y condiciones (las “Bases”) entre el 15 de Agosto de 2018 y el 29 de Octubre de 2018 (“Plazo de Vigencia”).

No podrán participar en la Promoción empleados del Organizador, de las sucursales participantes, sus parientes por consanguineidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, ni sus cónyuges. Esta promoción alcanza también a operaciones por venta telefónica y compras online en el sitio web www.pampahogar.com.ar.

Podrán participar personas mayores de 18 años. Con la compra de un producto abonando con cualquier medio de pago, podrán acceder al premio mayor y menor.

Se le entregará a cada participante un cupón que deberá rellenar con sus datos y depositar en las urnas provistas en cada punto de venta del Organizador.

Los premios en juego en esta Promoción por la modalidad de “Sorteo” son diez (10) y consisten de la siguiente manera:

1. Un (1) Jgo de living OCEAN 2.1 g-2

2. Una (1) Cocina Eslabón de Lujo EFM-56NB

3. Un (1) Conjunto sommiers GANI Gran sueño feliz

4. Una (1) Bicicleta X-TERRA R26 KARIN

5. Una (1) Cafetera YELMO CE-5107

6. Una (1) Batidora PEABODY PE-BM65R

7. Una (1) Tablet PCBOX PCB-TW088

8. Una (1) Tablet PCBOX PCB-TW088

9. Un (1) Par de Zapatillas FILA LIGHTNESS

10. Un (1) Perfume 1 MILLON

Los cupones se trasladarán a la ciudad de Necochea en la cual se realizará el sorteo ante escribano público, el día lunes 29 de Octubre de 2018, a las 19 horas, en Av. 59-3187 de la ciudad de Necochea. En dicho sorteo se extraerán 1 (un) cupón ganador para cada una de las modalidades del sorteo como así como también dos suplentes que, eventualmente, reemplazarán a los ganadores en caso de que, conforme a las presentes Bases, no estén habilitados para recibir el premio. La elección de “suplentes” no obligará al Organizador a asignar premios a dichos suplentes ni a realizar respecto de ellos el proceso tendiente a su asignación.

Los Participantes que resulten favorecidos, serán notificados de su carácter de tales dentro de los 2 días hábiles de realizado el sorteo al número de teléfono con el cual participó y/o a la dirección de mail que registró en el cupón.

Presentando en cualquier sucursal un dibujo en hoja A4 que represente la idea de la promoción y que incluya la leyenda “¡El mejor sorteo para la más Guapa!”, los días viernes que queden incluidos dentro de esta promoción excepto el sábado 27 de Octubre del año 2018, toda persona mayor de 18 años será acreedora de un cupón. Se entregará solamente un cupón por persona por semana.

Los premios no podrán ser transferidos ni cedidos a terceros antes de su asignación. Los Ganadores no podrán solicitar la sustitución, canje ni reemplazo de los premios por ningún otro distinto del obtenido.

Será anulado cualquier intento o método de participación que se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación distinta de la detallada precedentemente. El organizador no será responsable por ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, que pudieren sufrir los Potenciales Ganadores, Ganadores o terceros, en sus personas o bienes, con motivo de o con relación a su participación en la Promoción o a la utilización de los Premios. El Organizador no venderá o cederá los Datos de los Participantes.

Los Potenciales Ganadores autorizarán al Organizador como condición para la asignación de los Premios, a difundir sus datos personales, domicilios, imágenes y voces, con fines comerciales, en los medios y formas que el Organizador disponga, sin derecho a compensación alguna, durante el Plazo de Vigencia y hasta un año de finalizada la Promoción.

Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de la Promoción, los Participantes y el Organizador se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Necochea.

El “organizador” podrá modificar las Bases de esta Promoción cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia de la promoción, ni disminuyan el programa de premios. La participación en la Promoción implica la aceptación de estas Bases, así como de las decisiones que adopte el Organizador, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no prevista en ellas.

Las bases y condiciones podrán ser consultadas en la página Web www.pampahogar.com.ar o en cualquier local de la firma Castagno Hnos. SACIFyA.