—

El día 1° de octubre, San Mayol cumplió sus 111 años de vida y lo festejará el próximo sábado 13 de octubre, a partir de las 21hs., con una cena y baile organizada por el Club 1° de Octubre en instalaciones de la ex Juventud Agraria Cooperativista.

En esta noche especial hará su presentación “Mayol de Oro” -cuerpo de baile folklórico del Club 1° de Octubre-. El baile será amenizado por Grupo Estilo, con ellos se disfrutará de una noche de fiesta con el mismo ambiente familiar de siempre.

En el menú se incluye: asado con entrada y postre. No incluye bebidas las cuales estarán a la venta en la cantina a precios accesibles. Se ruega traer cubiertos.

Por cuestiones de espacio físico no se venderán tarjetas en el día de la cena por lo que se sugiere, a quienes estén interesados en asistir, comprar sus entradas con anticipación. A la fecha quedan pocas tarjetas para la venta, las cuales pueden adquirirse comunicándose al teléfono 02983-15643326.