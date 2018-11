—

(www.lu24.com.ar) – El intendente de Adolfo Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, expresó su preocupación por la problemática de adicciones y el uso de drogas en el distrito que gobierna, y advirtió que considerará un fracaso su gestión “si podemos dejar el pueblo lindo, que es el camino por el que vamos, pero no podemos aportar una solución a estos temas que le hacen mal a nuestros hijos. Vine a trabajar al gobierno para hacer una transformación, no porque necesitara trabajar, pero mi mayor responsabilidad es cuidar a los vecinos y sostener a los padres que luchan contra este flagelo que atraviesa a todos los sectores sociales”.

Santillán recordó que desde el inicio de su mandato se reunió con la gobernadora María Eugenia Vidal y además dio muestras, en distintos discursos y decisiones de gobierno, “que este es uno de los temas que más me preocupa, y la gente no lo desconoce, se sabe ampliamente cuál es mi postura, aunque a veces esto toque intereses. Por eso estamos dando una fuerte lucha, la droga existe y es algo que no puede esperar”.

“En nuestro distrito hemos tenido causas por sobredosis de cocaína, hemos denunciado y hemos tratado a las personas; también he denunciado en su momento una amenaza de muerte por Facebook que recibí en junio de 2017, y por la cual la Fiscalía tomó la primera declaración en diciembre de 2017, aun tratándose de un intendente amenazado. Además, lograron mandarla al archivo porque provenía del Facebook de un menor, sobre el cual dijeron que era inimputable y que no podía producir en un mayor el amedrentamiento suficiente. Por eso la pregunta es cómo podía saber yo que se trataba de un menor el autor de la amenaza. Y eso no fue noticia; es de estas cosas que tenemos que hablar, de las objetivas”, sostuvo el jefe comunal chavense.

Volviendo sobre la temática de la droga, Santillán advirtió además que “parte de un subsidio que dimos a una escuela media, y esto es algo que les comenté a los concejales, fue a pagar una deuda de drogas. Y esto se tiene que saber, porque yo quiero discutir sobre la verdad, no sobre notas y especulaciones”, remarcó finalmente, destacando “la labor y el honor de la policía de Adolfo Gonzales Chaves”.