-Creo que esto es un mensaje, y la Justicia debe investigar a fondo. Ya pasó un tiempo suficiente como para que la población empiece a comprender estas cosas.

-Tengo el valor de denunciar y ayudar a investigar esto… no me pregunten por los nombres de las personas involucradas, porque el tema necesita ser tratado con seriedad, y quiero poner en conocimiento de la población estos hechos: no tenemos que acusar, estamos siendo víctimas del flagelo de la droga; y vamos a combatirla con fuerza por el bien de la comunidad.

-En junio de 2017 de un sitio de facebook de “Roger Hamer Martínez”, me dicen que iban a hacer un robo en el Banco Provincia. Consultamos, y me dicen que no es motivo de delito. Tomo las precauciones del caso y se lo comunico a los gerentes de ambos bancos de la ciudad, quienes toman las precauciones a través de los servicios de vigilancia, y casualmente descubren que ese día había dos operaciones con valores importantes de dinero. Seis meses después desde el mismo facebook recibo un mensaje amenazándome de muerte, y junto con la amenaza una foto… hago la denuncia correspondiente el 29 de julio de 2017.

-La Fiscalía llama al primer testigo en diciembre: se tomó siete meses para hacer la primera declaración. Y convoca a tres personas: una de ellas dice que salió del Facebook de un menor. Cuando me notifican lo hacen sin la resolución. Entonces, pedí dicha resolución y me di cuenta que era un “mamarracho” jurídico. Allí dice que la amenaza había salido de un Facebook de un menor de 12 años… y la Justicia dice que “la amenaza de un menor no puede producir en un mayor una intimidación suficiente como para constituir un delito”. Yo pregunto: ¿alguien conoce quién está mandando un mensaje en el momento? ¿Cómo podría saber yo que ese mensaje estaba saliendo de un niño de 12 años? Primer error. Y el segundo error es la “no protección” del menor acusado. Es decir: en esta causa no se hizo absolutamente nada.

-Si se toman seis meses para llamar al primer testigo en una amenaza de muerte al Intendente, me imagino lo que está pasando con el resto de la sociedad. Esto me preocupa.

-Yo voy a hablar siempre con la verdad. Que no voy a hacer acusaciones, y que no me voy a dejar amedrentar por estos hechos, y que cuando tengan una duda pregunten: porque vamos a utilizar este medio para aclarar las dudas que se puedan tener.

-La causa tramitó en primer término en la Fiscalía del Dr. Bianconi, y en segundo término pasó a Menores, que ordenó archivarla, porque se determina a través de un testigo que es un menor. Esta causa no se investigó.

-El menor queda totalmente desprotegido, y el honor del menor está salvado por mí… porque no creo que ese chico haya hecho una amenaza de muerte porque desde la misma red social habían dicho que iban a robar el banco. Pero es el procedimiento que se tiene para salir de estos elementos: cuando están apretados le echan la culpa a un menor porque es inimputable.

-Podría haber optado por el silencio y hubiese sido mucho más cómodo. Pero tengo la confianza que me dan los vecinos, y sé que tengo que cumplir con el interés general, y esto está dado en resguardar y proteger a nuestra población en los tiempos que vivimos.

-En el ámbito legislativo local también se sabe de esta problemática que vivimos.

-He sido más que respetuoso, y hasta con la oposición que han hecho ese “mamarracho” de pedido de comunicación… y hay muchas cosas que yo conozco y que no he tenido las pruebas suficientes por eso nos las he llevado a la justicia. Me parece que tienen que tener otra altura para hacer las cosas; como la nota con mala intención que hace La Voz del Pueblo basado en ese pedido.

-Como puede ser que un medio de comunicación serio (La Voz del Pueblo) pueda hacer una nota sobre un escrito claramente intencionado sin llamar al Intendente y preguntarle ¿cómo es esto? Me parece que buscaron el gran título, al igual que los concejales de la oposición.

-El tema de la droga la vamos a combatir cuando los medios de comunicación y las redes sociales de los particulares y los concejales se manejen con otra responsabilidad, y no queriendo sacar provecho de una nota.

-A la droga no la vamos a combatir con pedidos de comunicación, la combatimos en serio, como con el trabajo de prevención que se hace desde la dirección General de Salud que conduce Fabiana Paradisi.

-En cuanto al subsidio que habíamos entregado a la Escuela (Media), la Cooperadora había actuado de buena fe, y la persona contratada para hacer el trabajo también había actuado de buena fe. Y luego de ocurrir el hecho esta persona me viene a pedir asistencia.

-Acá tenemos que ayudar a la gente que es víctima del consumo. Y estamos hablando de adultos. Y debemos atacar la causa, no importa quién lo dijo y cómo se dijo… son hechos concretos que se pueden comprobar. La comunidad los conoce: que no los queramos ver es otra cosa.

-Si los concejales de la oposición vieron que yo fui con el auto municipal a comprar a una rotisería, cosa que no tiene nada de malo porque venía viajando y me detuve allí a comprar; si ve eso, como puede ser que se desconozca que había una causa por drogas… y esta causa de amenazas de muerte hacia mi persona.

-Tenemos que observar el hecho objetivo: ahí nos vamos a dar cuenta que la comunidad toda tenemos que trabajar si mezquindad en esto, porque es transversal a las edades poblacionales; transversal a la situación económica y transversal a los partidos políticos.

-El Estado tiene que salir a proteger esto. Y lo hará cuando reconozcamos la realidad. Y sabemos que es un tema complejo.

-A mí me palpita el corazón cuando recorro las 182 viviendas y veo que la decisión que tomamos de rescindir un contrato y que se cumple el sueño de muchas familias de tener un hogar. Y también me palpita el corazón cuando viene una persona y me dice “ayúdame porque no puedo salir de esta situación… me siento avasallado, me presionan”.

-La sociedad tiene temor de esto, y los detalles de los hechos deben estar bajo reserva. Pero tenemos que pedir que los hechos se esclarezcan, y que la Justicia diga quién fue y qué ocurrió.

