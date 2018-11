—

El Renault Sport Torino Team es el primer ganador del historial de TC en el nuevo trazado sanjuanino, y Ardusso logra un triunfo fundamental para el campeonato, con el que llega a la definición en San Nicolás como gran candidato.

A bordo del Torino #2, el subcampeón del Turismo Carretera no regaló nada en el flamante circuito que se incorpora al amplio grupo de escenarios que la actividad local posee. Con sed de revancha, Facundo Ardusso y el Renault Sport Torino Team se impusieron de manera categórica en San Juan por segunda vez en el año para, una vez más, pelear un campeonato en la divisional más antigua del automovilismo argentino.

Aunque el auto mostró algún vicio como una ligera ida de cola en el inicio del domingo, durante la segunda serie, ya se perfiló como el auto a vencer después que el de Las Parejas protagonizara un electrizante mano a mano con Mariano Werner en el parcial. Ardusso contuvo los ataques de su rival y logró que su batería sea lo suficientemente rápida para asegurarse un lugar en la primera fila de partida de la grilla final.

El equipo no especuló y trabajó hasta corregir el defecto en la unidad, de modo que no volviese a manifestarse en la carrera y le permitiese a Facundo pelear por el triunfo desde el P2. Tras una muy buena largada, éste se mantuvo expectante y sacó provecho de un error de Juan Pablo Gianini ejecutando una gran maniobra con la que lo dejó atrás y tomó la punta para no soltarla más. Desde entonces, fue controlando los intentos de sus rivales para desplazarlo de lo más alto, y hasta logró construir diferencias que despejaron todas las dudas.

Con esta victoria, crucial para las aspiraciones del conjunto de cara a la última fecha, Facundo llega otra vez a la pelea directa por la Copa de Oro. Luego de perder la corona 2017 por apenas 25 centésimas de punto, este resultado lo planta como fuerte candidato y la contundencia del funcionamiento del Torino no solamente otorga la confianza necesaria a todo el grupo, sino que lo posiciona como rival de cuidado.

Emiliano Spataro también tuvo una gran actuación en el trazado cuyano. El piloto del Torino #10 sacó chapa de protagonista desde la tercera serie, en la que luchó con todo por el tercer lugar que tenía Valentín Aguirre. Sin embargo, dada la complejidad del dibujo, no encontró el espacio adecuado y debió conformarse con el cuarto puesto. En la carrera, salió decidido a ganar posiciones desde el P11 y fue animador constante, subiendo y bajando en el clasificador, hasta cruzar la meta en el séptimo escalón. Por apenas diez puntos no le alcanzó para meterse entre los tres de último minuto a la disputa por el título.

Concluida la decimocuarta fecha del calendario, entre el 7 y el 9 de diciembre se llevará a cabo la última cita del Campeonato 2018 en el autódromo de San Nicolás, donde se conocerá al ganador de la Copa de Oro. Facundo Ardusso va a la definición como escolta con 149 puntos, a 7 del líder Matías Rossi, y otra vez buscará calzarse la corona de monarca del Turismo Carretera.

Facundo Ardusso

“Quiero felicitar a todo mi equipo, a Esteban Trotta, a Claudio Garófalo, a los ingenieros y al grupo de mecánicos que no han parado de trabajar, y especialmente agradecer a Renault por esta oportunidad que me ha dado. No veníamos siendo los referentes de la marca, pudimos tomar algo de regularidad a partir de la segunda fecha de la Copa de Oro. No me tenía tanta fe para Olavarría, pero subir al podio hizo que me tuviera una fe bárbara para San Juan y también para San Nicolás, en donde dependemos de nosotros para ser campeones. Vamos con la ilusión de poder lograr el título para Torino, y sería también mi primer campeonato en TC. Se presenta una linda posibilidad, y hemos trabajado fuerte para alcanzar este nivel. En una pista nueva, difícil de manejar, nos adaptamos rápidamente, fuimos de menor a mayor durante el fin de semana y en la Final hicimos una gran carrera. Cometí algunos excesos, era difícil llevar el auto y el asfalto volvió a desgranarse un poco en el sector 2, el auto deslizaba bastante. Teníamos la necesidad y la obligación de ganar, sumamos muchos puntos y me voy muy feliz por acortar la diferencia y saber que somos candidatos otra vez”.

Emiliano Spataro

“Fue una carrera buena para mí en lo personal, excelente para el equipo. Avancé varias posiciones con un auto que tenía un muy buen ritmo, a pesar de que El Villicum es muy difícil para el sobrepaso, y me llevo un buen resultado. Estoy muy contento por el resultado del equipo con el triunfo de Facu, nos pone a tiro por el campeonato y ya esperamos con ganas la definición”.