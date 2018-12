—

El modus operandi en la que opera comúnmente esta especie de estafadores, consiste en llamadas telefónicas, en las que individuos utilizando un lenguaje formal y a veces invocando títulos o cargos falsos a manera de ardid, persuaden lentamente a sus futuras víctimas, mientras van recolectando datos que luego son utilizados en perjuicio de la persona para lograr engañarla y así obtener sumas de dinero, cargas de tarjeta e inclusive acceso a cuentas bancarias. Muchas veces no solo es con el único fin de despojar inconscientemente a su víctima de su patrimonio, sino que podría generarse una situación más grave, como por ejemplo una extorsión.

SITUACIONES EN LAS QUE SE DEBE ESTAR ALERTA

1 – Si recibe un llamado, en la que una persona amablemente y alegando un cargo en una determinada empresa a la que no conocen o no resultan clientes, los persuade para que acepten un premio en dinero u objeto con la condición de efectuar un pago para su liberación, flete o aportar datos de una cuenta bancaria para el deposito. No otorguen dinero, ni suministren ningún dato, sin antes corroborar fehacientemente la veracidad del mismo con números oficiales o personalmente de ser posible, ya que no es común de una empresa que otorga un beneficio, y mucho menos que genere costas anticipadas al beneficiario. –

2. Si jóvenes se acercan a un domicilio, invocando ser amigos de un familiar, aduciendo que en ese momento se encontraba imposibilitado de ir personalmente y por tal motivo los comisiono a buscar el dinero de urgencia. Previo a dar cualquier suma, corroboren llamando al familiar a su número de abonado o a sus allegados. En caso de ser personas foráneas a la localidad llame al Personal Policial, nosotros debemos identificar a las personas para establecer si registra algún pedido de captura activo y así brindar seguridad a los vecinos.

3. Los delincuentes llaman por teléfono diciendo pertenecer a una entidad bancaria que tiene que proporcionarle un supuesto pago retroactivo de una jubilación. Luego, concurren al domicilio y cometen el acto delictivo.

4. Otra modalidad también es cuando llama alguien, preferentemente una mujer, informando que algún organismo previsional cambiará los valores o “modelos” de billetes. Es importante saber que los organismos previsionales no tienen injerencia en la fijación de políticas monetarias de cualquier tipo.

5. En los edificios, los delincuentes llaman a diferentes departamentos hasta dar con un adulto mayor y aprovechan para entrar y acceder a las distintas unidades.Ante la duda se recomiendo cortar la conversación telefónica de inmediato e informar a familiares, conocidos o bien dar aviso a esta Policía. -Es importante que se instruya a las personas de tercera edad de tales situaciones y de como resolverlas. –

Dar aviso a la Policía a los números de emergencia 101- 911 o fijos con llamada directa a la Estacion 481360/481297 ante cualquier situación similar o por cualquier tipo de dudas.