La aparición de la lluvia antes de largarse la final en la cual partía 3ro tras haber ganado su serie, complicó las ilusiones de campeonato de Jonatan Castellano, que tras entrar a cambiar cubiertas a boxes realizó una tremenda remontada para llegar 9no en la última carrera del año del Turismo Carretera, disputada en el autódromo de la ciudad de San Nicolás. De todas maneras, el resultado le permite al de Lobería ser subcampeón en una definición apasionante.



La mañana comenzaba nublada y Jonatan con la Dodge que prepara el Metalfor Castellano Power Team, formó parte de la 1ra serie en la cual largando desde el 2do puesto por fuera a la par de Matías Rossi, sufrió un pontonazo antes de ingresar a la primera curva, y luego se guardó detrás del Ford terminando 2do con muy buen ritmo el parcial. Sin embargo ante la situación inicial, Rossi fue sancionado con recargo, y producto de ello, el triunfo parcial quedó en manos de Jonatan.



Así, el loberense largaba con todas las expectativas de ganar el campeonato la competencia final desde el 3er puesto. Sin embargo cuando ya estaba engrillando, apareció un increíble chaparrón que complicó todas las chances de la mayoría de los candidatos. Con una pista muy complicada, Castellano optó por entrar a cambiar neumáticos en la segunda vuelta con pace car, y así quedó en el puesto 35 en el pelotón. A partir de allí, hizo una carrera con una increíble recuperación avanzando superando rivales constantemente vuelta a vuelta, entre ellos a dos de los candidatos al certamen, Facundo Ardusso y Matías Rossi. En definitiva, ganó 24 lugares para completar la carrera en un meritorio 9no puesto final que matemáticamente no le alcanzó con el 2do lugar en el cual llegó Agustín Canapino (Chevrolet), quien se coronó campeón. La carrera fue ganada por Alan Ruggiero (Torino).



En la Copa de Oro, Castellano finalizó 3ro con 187,5 unidades. En tanto en el certamen regular, el de Lobería terminó 2do con 506 unidades, por lo cual se coronó subcampeón y pintará el número 2 en sus laterales a partir de la primera fecha del 2019 de Turismo Carretera, que será el 10 de Febrero en el autódromo de la ciudad de Viedma, en Rio Negro.









Jonatan Castellano: “Mucha amargura cuando me baje del auto porque era una linda chance para ganar el campeonato, pero analizándolo en frío, mucho no se podía hacer ya que mas allá que nos equivocamos en la decisión que tomé de entrar a cambiar las gomas en la segunda vuelta, si hubiéramos ingresado en el primer giro era parecido porque los que largaban atrás de todo tenían la chance de poder jugársela. Es suerte y son dos minutos, si llovía un poquito más tarde no pasaba nada, y estábamos todos en las mismas condiciones. Agradecido al equipo porque puso todo y me dio un gran auto que me permitió ganar la serie y luego remontar muchos puestos en una final durísima. Dejamos todo y nos queda la conciencia tranquila porque del puesto 35 avanzamos al 9 haciendo una gran carrera. Felicito a Agustín Canapino que es un gran campeón. Peleamos el campeonato con los tres mejores pilotos del país. Gran mérito de todos de estar ahí, y obtener el subcampeonato que obviamente no es malo. El año que viene volveremos a dejar todo para ir en búsqueda del gran objetivo. Agradecido al ‘Pincho’, a Claudio Garófalo, a Seba Prósperi, a Gabriel Satorra, y a cada uno de los chicos del equipo que dejaron todo. A festejar el gran año que hemos hecho”.