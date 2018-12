—

Organizado por el Club Español de Tres Arroyos y el Club 1° de Octubre de Tres Arroyos, Se llevó a cabo en San Mayol el evento “Raíces Hermanas”. Participaron del evento además organizaciones locales y la Agrupación Tradicionalista El Zorro de Tres Arroyos como entidad colaboradora.

Para dar comienzo al evento se organizó una procesión a caballo y en bicicleta, encabezada por la Agrupación El Zorro. La misma contó con la presencia de la Virgen de Fátima de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús que fue transportada en sulky hasta San Mayol, no sin antes ser bendecida por el Padre Roberto Buckle.

En el recorrido, tanto jinetes como ciclistas hicieron un alto en la huella para compartir una mateada con tortas fritas al tiempo que los caballos descansaran.

En horas del mediodía la Virgen arribó a San Mayol. En la “Esquina Catalana” -sede del Club 1° de Octubre- la esperaba un gran número de personas. Tanto la cantina como los puestos de artesanías ya estaban instalados y disponibles para hacer de esta una jornada amena.

Luego del acto de inauguración del evento, se encerraron los caballos y se compartió un momento en el Museo Histórico junto con quienes quisieron conocer un poco mas de las raíces del pueblo. En este espacio, instalado en la estación de ferrocarril, es donde habitualmente se puede conocer San Mayol desde sus orígenes. Siendo así el punto de partida común para aquellos visitantes que se acercan al Centro de Recepción Turística, aún en días no festivos.

En la sala de espera de la estación se inauguró durante la jornada una muestra referida a Don Paco Masferrer, el mentor de la actual Esquina Catalana. Don Paco fue de alguna manera quien, con la construcción de esta serie de edificaciones, pus en evidencia aún mas las influencias de la cultura catalana en San Mayol.

Para continuar, los asistentes pudieron disfrutar de los clásicos choripanes, cerdo, hamburguesas y demás al tiempo que el Club Español de Tres Arroyos tenía a la venta su tradicional paella.

Los espectáculos artísticos no demoraron en hacerse presentes. Rocío Tosseti y Pancho Santarén estuvieron compartiendo su música mientras parte del público incluso se animaba a bailar.

Luego llegó el cuerpo de danza del Club Español con al Guardia Real deleitando a los presentes con sus coreografías.

Por su parte, el Club 1° de Octubre presentó algunas de las actividades que se vienen realizando durante el año. En este sentido los chicos de taekwondo hicieron una demostración y el cuerpo de baile Mayol de Oro actuó para los presentes.

Grandes, jóvenes y niños compartieron y disfrutaron esta hermosa jornada de diversión, intercambio cultural, compañerismo y hermandad.

Para el cierre del evento estaba prevista la procesión hasta la Iglesia encabezada por la Virgen de Fátima y el Padre Buckle. Así fue como, desde la Esquina Catalana, los fieles acompañaron a la Virgen depositándola en el interior del templo donde el Padre dio comienzo a la última de las misas del corriente año.

Durante la Santa Misa se precedió además a la bendición de espigas de trigo y del pesebre construido por la comisión de apoyo que contribuye con la decoración del interior del templo.