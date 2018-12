—

(Adolfo R. Gorosito, 2018) – “Cambalache” es un tango compuesto en 1934 por Enrique Santos Discépolo, popular músico argentino. El gobierno de facto prohibió su difusión radiofónica. Directivos SADAIC lograron (en marzo de 1949) revertir la situación tras una entrevista con el presidente de la Nación. El término “cambalache” se refiere a lugar de compra-venta de utensilios, muebles u otros elementos en desuso. El texto del tango denuncia los problemas sociales que se transforman en tema universal, pues las causas de las deficiencias son muy parecidas. Les invito a compartir su lectura, pues mantiene su plena vigencia: …

“…Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé,

en el 506 y en el 2000 también; que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafáos, contentos y amargaos, valores y dublé. // Pero que el siglo veinte es un despliegue de maldá insolente ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseaos.// Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. ¡Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor! // No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualau. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón. // ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclaos con Stravisky van don Bosco y la Mignon, don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. // Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclao la vida //, y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un calefón. // Siglo veinte, cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama y el que no afana es un gil. ¡Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamo a encontrar!…