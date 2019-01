—

La Policía del Destacamento de De La Garma, informa que durante la semana del día 21 al 29 del corriente mes y año, se han efectuado diversos operativos de interceptación vehicular, en distintos puntos de la localidad como así también en la localidad de Juan Eulogio Barra, en el cual se han identificados 150 vehículos, 298 personas y 5 moto vehículos, no registrando impedimentos legales para su circulación, labrándose 04 actas de infracción, por no contar con la documentación obligatoria para circular, como licencia de conducir (art. 40 inc. a Ley 24.449), darse a la fuga (Art 36 ley 24.449) al corroborar la minoridad al mando del volante o al visualizar la presencia del operativo, y estacionar en lugares prohibidos (Art 19 Ord. 2415 y art 36 de la ley 24.449). Se recuerda a la población que se estarán llevando a cabo más operativos, los cuales se harán en horarios y días discontinuaos con el fin de efectuar un reordenamiento del tránsito y controlar que los vehículos circulen con la documentación obligatoria (tarjeta verde, seguro y carnet habilitante). Asimismo, se recuerda también que este reordenamiento estará apoyado con las cámaras del municipio, que se encuentran funcionando en la localidad, a los fines de evitar maniobras sinuosas, excesos de velocidad y demás faltas que se pudieran constatar.