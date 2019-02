—

(Adolfo R. Gorosito, febrero 2619) – Síntesis de lo expuesto por Zenón Biagosch, Licednciado en Administración, para Diario Perfil):

“¿QUË NOS PASA… Que tenemos un país con gran capacidad en producción de alimentos, pero con habitantes con hambre?… Que no logramos liberarnos de la inflación estructural… Que siempre acudimos al Fondo Monetario Internacional como si fuese el mesías para la solución de todos nuestros problemas… Que no podemos generar la confianza sustentable, ni logramos ser atractivos para el capital dispuesto a invertir en nuestra estructura productiva… Que no aportamos incentivos a los generadores de empleo para retornar a una cultura del trabajo… Que solo 3 de cada 10 estudiantes de la universidad pública terminan sus estudios y apenas un 19% de la población de entre 25 y 34 años posee título universitario, con indicadores aún menores si los comparamos con otros países de la región?…

QUÉ NOS PASA … Que observamos con resignación que hemos sido invadidos y colonizados por un narcotráfico reinante a nivel mundial y regional… Que quedamos absortos ante los casos de corrupción… Que nos acostumbramos a la inseguridad como un statu quo parece natural obligando a nuestras familias a modificar hábitos y tomar resguardos?… ¿No será momento de darnos la oportunidad y de que la próxima opción gobernante sea capaz de generar menos odios, más respetos, consensos y confianza tendiendo puentes y alianzas, con participación de todas las vertientes ideológicas? Si no logramos cambiar la tendencia descripta, nuestros hijos seguirán preguntándose: ¿QUÉ NOS PASA A LOS ARGENTINOS?”.

Podríamos agregar : ¿Qué pasa que los resortes de la Justicia muestran tantas fallas? El poder del narcotráfico se ha agigantado y nutre a la criminalidad sin freno… ¡Y muchos delincuentes tienen puertas giratorias a su disposición!