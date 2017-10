—

Abrió sus puertas Pollería Lily, ubicado en Arturo Illia 368. ChavesDigital dialogo con su propietaria, Ángela Victoria Rivarola, quien es reconocida por sus tradicionales pasteles.

Lily, como todos la conocemos, nos comento que hace 32 años que llegó a Chaves. “Hace 30 años que hago pasteles, fueron épocas difíciles, no teníamos para lo diario, no nos conocía nadie y le dije a mi marido, voy a hacer pasteles, ( me dijo ¿vos sabes? no le dije), no hice nunca pero voy a intentarlo, venía a mi abuela, a familiares, pero había otro inconveniente, no tenía plata para comprar los ingredientes, solo conocía hacia poquito a la Sra. Elsa Castillo y su esposo que tenían una despensa, y también a María Jorge de La Chavense y como tengo la cara de hierro les dije lo que quería hacer, y fui, hablé y no tuvieron problemas. Recuerdo a mis primeros clientes, fue el papá del Dr. Martínez, a Giro Torno, quien por ese entones tenía un supermercado. Así vendí 5 docenas, me acuerdo que me llevo todo el día, y dije no voy a poder, pero mire a mis dos nenas en ese tiempo y me dije, me propuse seguir, porque nadie te da nada”.

Dijo “estoy muy conforme, jamás en Chaves me quedé sin trabajar, cuando tengo que pedir ayuda lo hago, sin vergüenza. Mis padres me enseñaron a trabajar si no estudiaba, a ser honesta. Mi padre siempre me dijo, nunca toques lo que no es tuyo y si alguien tiene más, será por qué trabaja más que usted, sino trabajas jamás tendrás nada”.

Agregó “todo me costó mucho trabajo y sacrificio. Hoy tengo una hija docente en Entre Ríos, una en Beriso, sicóloga social y una estudiando en La Plata (cursando su último año de ingeniería civil) y mi hijo varón acá conmigo. Son mi más grande tesoro, mi orgullo, 5 nietos: Male, Ana, Bauti, Lorenzo y Guadalupe, por ellos me levanto cada día y le sonrió a la vida, por más cansada que este”.

“Son mi más grande orgullo mis viejos, siempre trabaje, también por hora, anexe empanadas y para el 22 de agosto hice pasteles para varias instituciones. Llegue a hacer 250 docenas embarazada de mi hija menor de seis meses. Muchas cosas pasaron en este tiempo lindas y no tanto, porque así es la vida, siempre seguí, siempre luche de eso se trata y estoy agradecida a Chaves y su gente”.

“Hace un año y pico por iniciativa de Carlos Ludueña (mi pareja hoy) pusimos la pollería en un local alquilado, donde agregué además de los pasteles y empanadas, ensaladas, pizzas, panqueques y todo lo derivado del pollo crudo cocido, y seguiremos agregando y aprendiendo día a día”, dijo Lily a ChavesDgital.