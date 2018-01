—

(Et Teclado – 18 de enero ) – Son un grupo de jefes comunales que consideran que la normativa es “casi extorsiva”. “Es tan contradictoria que el que se adhiera va a poder equivocarse”, sostienen.

Un grupo de intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires se reunió este jueves en La Plata para avanzar en la conformación de una mesa técnica que puje por lograr la modificación de la ley de Pacto Fiscal aprobada de manera exprés el año pasado, ante una Legislatura renovada y teñida de amarillo.

Bajo el sol de enero, los jefes comunales Marcelo Santillán, de Gonzáles Cháves; Alfredo Fisher, de Laprida; Germán Lagos, de Alberti; Alberto Conocchiari, de Alem; y Gustavo Cocconi, de Tapalqué, llegaron a la sede justicialista platense.

Según explicaron a El Teclado, sus cuestionamientos hacia la normativa que modifica el actual Régimen de Responsabilidad Fiscal Municipal son varios. En primer lugar, pasa por alto a la Constitución Provincial, que ya coloca un tope de endeudamiento a los municipios. Además, los intendentes subrayan el carácter “casi extorsivo” de la medida, que establece que aquellos que no se adhieran, no podrán pedir auxilio financiero a la Provincia.

“Es una ley que no ha sido debatida y no contempló la situación del interior bonaerense. No tienen en cuenta la territorialidad”, cuestionan. De hecho, sostienen que “es tan contradictoria que el que se adhiera va a poder equivocarse o hacer mal las cosas”.

Por otro lado, la ley hace hincapié en la tasa de Seguridad e Higiene, que en distritos como Gonzáles Cháves significan 97 mil pesos de recaudación por bimestre -de los cuales cobran 40 mil-. Es decir, que el impacto es neutro. A diferencia de territorios del Conurbano, donde este tipo de carga tiene una injerencia importante.

“No se tuvo en cuenta el interior”, sostuvo el alcalde chavense, en diálogo con El Teclado. Santillán, intendente de una ciudad predominantemente agropecuaria, disparó que se pretende “disciplinar” a los municipios para que la “Provincia y la Nación puedan pagar la deuda que se viene tomando”; y cuestionó el hecho de que mediante la cláusula que impone un cálculo para estimar los aumentos de los municipales, se elimine el convenio colectivo de trabajo.