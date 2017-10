Los candidatos locales de 1Pais, Mariela Jorge y Juan Pablo Salinas, en primer y segundo lugar presentaron sus propuestas sobre distintos temas, como maltrato animal, becas estudiantiles, caminos rurales, viviendas, entre otros.

Primeramente Mariela Jorge comentó que “se encuentran en el camino de las propuestas, si bien es el camino que estamos transitando siempre, desde hace mucho tiempo. Lo queremos hoy es darle forma para tener un poco más de llegada a la mayor cantidad de gente posible. Las propuestas que venimos elaborando, que en definitiva es lo que la gente debe evaluar para estas elecciones legislativas”.

Remarcó que “que la función legislativa es un nexo entre la gente y la concreción de las soluciones. Como hemos dicho muchas veces hay que asegurarse de que a través de la elaboración de propuestas uno se asegure de que las propuestas, proyectos, sean escuchados, tratados, aprobados y ejecutados. Tenemos la capacidad y la determinación para que esto suceda”.

La candidata a concejal por 1PAis dijo “los problemas no están para hablarlos están para solucionarlos y la política es la herramienta para la solución de los problemas. Problemas económicos, de vivienda, perros en la calle, las instituciones, tienen muchos problemas, los caminos rurales están en estado problemático”.

Por su parte Juan Pablo Salinas, candidato en segundo término por De la Garma mencionó alguna de las propuestas como el programa de fortalecimiento a las instituciones, basado en la ayuda económica asesoramiento legal y contable, a las instituciones sin fines de lucro. Protección animal, cuyo objetivo es erradicar y prevenir el maltrato animal, actos de crueldad, animales en situación de calle. También hizo mención a un programa de becas estudiantiles para alumnos destacados.

Entre otras de las propuestas Mariela Jorge se refirió al estado de los caminos rurales, dijo “productores agropecuarios, docentes, servicios y todo aquel que utilice los caminos rurales, hay una cierta disconformidad con el estado de los mismos, y si bien es una solución que tiene que partir de las gestión comunal, creemos que hay alternativas transitorias para el mantenimiento. Para esto vamos a proponer la creación de una comisión de caminos, sería una comisión de seguimiento en cuanto a los trabajos de mantenimiento de caminos, no es la Comisión Vial, que hoy esta disuelta, por ordenanza no existe más. Sería una comisión destinada a planificar y controlar los trabajos de mantenimiento de caminos rurales. La cual estaría integrada por productores agropecuarios, como minino un representante por cuartel, un concejal de cada bloque, y por supuesto el director vial. De esta manera se podría evaluar que se está haciendo, como se están haciendo y planificar de acuerdo a los recursos que se cuentan y demás. Por supuesto hacer un seguimiento casi exhaustivo para que los trabajos se realicen bien”.

Agregó sería una comisión evaluadora y de control, en definitiva un poco seria como cuidar nuestros intereses y acudir a quienes realmente saben del tema no solamente el director vial, que por supuesto tiene que estar en conocimiento de todo. Pero que mejor que el productor o el que transita todos los días por el camino para saber que necesidades hay, cuales son las más urgentes, saben de qué manera se están realizando los trabajos, hoy en día hay muchas herramientas de comunicación para estar en permanentemente en contacto unos con otros, para brindarnos información de cómo se están haciendo los trabajos, y por supuesto la buena voluntad de todos.

Otra de las propuesta que se mencionó fue la de un programa de vivienda de autogestión, parafacilitarle“a la gente que pueda aportar su mano de obra la compra de materiales, es para aquel que tenga un terreno, se formaría una comisión que evaluaría quienes están en condiciones de recibir esa ayuda de materiales, provisión de planos, eximición de derechos de construcción, asesoramiento técnico y profesional a través de recursos humanos de formación profesional. A la persona elegida se le otorgaría un crédito municipal a tasa relativamente baja y plazo que haga posible la devolución para la compra de materiales”.

Se anunció también un programa central única de emergencia, de reducción de llamados a una sola central, que se encargaría de determinar a qué servicio le corresponde acudir al siniestro, sea policía, médicos, aquellos que requieran la presencia de Defensa Civil. Toda emergencia que requiera coordinación de servicios se recibiría a través de un llamado a una central única, que funcionaría como un 911.

Por ultimo invitaron a que la población este 22 de octubre “vote en la persona que se va a sentir representada. Nos vivimos quejando que los concejales no acuden cuando se los llama, no nos representan. En el Concejo podemos presentar todos estos proyectos que hemos realizado y que vamos a seguir charlando y vamos a seguir explicando con los vecinos, y estar cuando muchas veces los que tienen que estar no están. Los dirigentes si no están a la altura de la circunstancias no pueden estar. Entonces desde este espacio nos hemos preocupado, hemos estado tratando de hacer cosas desde nuestra humildad y creo que ha llegado el momento de que la gente tiene que pensar en esta opción y la mejor opción va a ser la lista 501, va a ser la lista del Frente 1Pais y creo que la gente tiene la oportunidad de elegir personas que realmente busquen una necesidad de luchar por nuestros principios. El 22 de octubre la mejor opción es la lista 501”, concluyó Juan Pablo Salinas.