—

En el calendario es una fecha importante el 25 de mayo, para mi es más especial, es el día en que naciste es tu cumpleaños 25 años, Diego.

¡Como paso el tiempo!, pareciera que fue ayer cuando dabas los primeros pasos y pronunciabas tus primeras palabras. Ya eres un hombre cada año que paso sumaste madures, inteligencia, sabiduría. Te convertiste en lo que tu padre y yo deseamos. No es fácil ser el hijo mayor, implica muchas veces madurar antes de tiempo, después de vos hay dos hermanos más que muchas veces cuidaste y por eso a menudo decís “que nadie me los vaya a tocar”.

¡Nos estas dando una enseñanza de vida a todos, sos el ejemplo para muchos!

Toma coraje y ponlo en el ánimo de quien no sabe luchar. La manera que tu encaras la vida es la que te hace diferente. Mejorando lo que no te lo que no vez bien hecho, cerrando esa historia que te hizo sufrir.

¡Vive la vida al máximo y no te lamentes por aquello que no tienes! Imprimí lo que te ha tocado y pronto llegarás. Donde es necesario un esfuerzo, donde todos lo esquivan, ¡hazlo tú!

Se que alguien cambió el eje de tu vida, comenzabas un camino casi perfecto, pero todo lo que planificamos no siempre es así. No mires hacia atrás, ve cuantas cosas has logrado: compraste tu auto, te manejas por tus propios medios, viajaste a ese lugar donde sabias que solo tenias que hacerlo, algo te debías a vos mismo.

Te presentante ante la Justicia con la frente alta. Te pusiste la ropa de bombero y fuiste a ese acto con tus compañeros. Fuiste al boliche que frecuentabas en tu adolescencia y le bailaste el tema favorito a tu amigo compañero.

Dentro de unos días tendrás que pasar por otra operación, se que no es lo que vos esperabas, pero siempre hay otra oportunidad. El medico quiere que este todo preparado. No te preocupes si sientes que no has avanzado lo que pretendías ¡no te detengas! piensa siempre que hay una solución, solo busca las respuestas en el fondo de tu corazón, lucha contra todo y alcanzaras tus metas, no te desesperes si tardas en llegar porque todo llega a su tiempo, solo tú has lo correcto. Emprende vuelo, no temas en caer, encontraras tu sitio. Hace tu propio nido.

Nadie mejor que yo sabe cuando estas dolorido y con solo mirarte se que esa noche dormirás a mi lado porque necesitas te tome de la mano. Cambie mi vida, mi tiempo, mi forma de pensar. Hoy doy mi alma, mi vida y mi energía para sacarte adelante. No puedo dar soluciones a tus problemas ni tampoco respuestas a tus dudas, no puedo cambiar tu pasado pero se que hoy estoy en el presente.

Te pido que sigas siendo ese hombre con tus valores, leal a tus principios. Como madre les pido a los tres que vuelen alto pero siempre que estén agarrados de sus manos porque, el día que yo ya no este, si uno cae los otros dos lo levantarán. Perdón sino respeto su libertad, pienso que todavía me pertenecen, porque este amor es incondicional, no cierra la puerta en la primera pelea ni se va en la primer tormenta.

En todo este tiempo escuche opiniones y comparaciones, las respeto, pero me he dado cuenta que ninguna me dio consuelo. Ninguna comparación es igual cuando te tocan a un hijo nada se compara con eso.

Llego otro 26. Las tres cartas anteriores siempre tendrán un nombre y apellido, pero en esta carta no tiene lugar ni espacio, porque mancharía mis palabras, pero recuerda que tengo memoria.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS HIJO!

¡QUE SEAS INMENSAMENTE FELIZ! ¡TE AMO!

Elsa Acosta de Lobos

DNI 17.043.643