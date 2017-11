En un domingo soñado, Jonatan Castellano tuvo revancha y tras un carretón en el cual pudo avanzar del 4to al 1er puesto, se quedó con su cuarto triunfo del año en la Clase 3 del Turismo Nacional, que disputó su 11ma fecha del año en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires, en una carrera doble con pilotos invitados, donde también en la previa Damián Fineschi cumplió un gran papel tras avanzar desde el puesto 8 al 4to lugar. Así, el de Lobería llega a la última del año con chances matemáticas, y dará todo por quedarse con el título.

Con el Cruze preparado por el Metalfor Castellano Power Team, Fineschi abrió la mañana con la final de invitados, largando desde el 8vo puesto en el cual Castellano había clasificado ayer. Tras una gran largada en la cual superó a Juan Cruz Talamona y Mariano Pernía, el quilmeño se posicionó 6to y a partir de allí, pudo luego superar a Omar Martínez y Lucas Colombo Rusell en mitad de carrera, para luego mantenerse en la 4ta ubicación de mitad de carrera en adelante, y completar en ese lugar las 16 vueltas para llegar a la bandera cuadriculada, consiguiendo así un gran resultado y buenos puntos.

Luego en horas del mediodía, fue el turno de Castellano de largar la final de titulares, manteniendo el 4to puesto en el que partió en los primeros giros, para comenzar a atacar luego la posición de Carlos Okulovich. Sin embargo, el aceite en pista jugó una mala pasada para los punteros y Jonatan que milagrosamente pudo evitar el despiste, superó en esa maniobra a Leonel Larrauri y Hanna Abdallah para saltar a la segunda ubicación. Así, continuó atacando a Okulovich, hasta que promediando la prueba en la salida de Ascari emparejó la marcha del misionero, y peleó media vuelta a la par el primer lugar con Okulovich y Larrauri, para en una gran maniobra por fuera tomar la punta, antes de la salida del pace car. Con la reanudación de la carrera, Castellano pudo hacer una diferencia sobre sus rivales, y así se quedó con un notable triunfo, el cuarto del año, que aún le permite quedar con vida en la lucha por el título. En tanto el equipo redondeó un gran fin de semana merced al trabajo realizado por la dupla compuesta por Jerónimo Teti y Franco Vivian. El capitalino elaboró un notable avance que desde el puesto 28 en el cual partió le permitió completar su carrera en la 7ma ubicación. Luego Teti se mantuvo también siempre en la pelea por puestos de vanguardia, y logró redondear un gran 6to lugar final entre los titulares.



“Muy contento por todo lo hecho, se nos dio un triunfo increíble y que no parecía se nos fuera a dar ya que el sábado quedando octavos no teníamos un auto equilibrado. Después hoy Damián (Fineschi) hizo un carrerón avanzando y demostrando el buen ritmo del Cruze, y me dejó ahí adelante, en el cuarto lugar. Después en mi carrera como en La Plata no nos acompañó la fortuna, acá sí porque tuvimos la posibilidad de controlar con lo justo el auto en la mancha de aceite como no pudieron hacerlo los dos de adelante, y eso nos dejó segundos. Después pudimos buscar bien a Carlitos (Okulovich) que ya lo tenía en la succión y mi auto hacía muy bien Ascari. Aprovechamos ese sector para emparejarlo, ahí de la nada apareció Leo Larrauri, y así transitamos casi a la par cuatro curvas, para en una linda maniobra poder saltar a la punta. Luego mostramos la virtud del auto que es el gran ritmo que tiene para escaparnos, hacer una diferencia, y conseguir un gran triunfo. Llegamos a la última con chances de campeonato, está difícil por las diferencias que tienen Werner y Moriatis, pero mientras las matemáticas nos den, nosotros nos vamos a aferrar a la fe y al gran funcionamiento que tiene el auto. Agradecido a todo el Metalfor Castellano Power Team por el gran esfuerzo realizado en el auto, al ‘Pincho’ y a todo su grupo de trabajo porque han trabajado muy fuerte en los motores mas allá de los problemas que tuvimos por estar siempre al límite en la exigencia, agradecido a Damián Fineschi por aceptar la invitación y cumplir un muy buen fin de semana, a todos los sponsor que nos acompañan, a la familia y a la gente de Lobería, como siempre”, remarcó Jonatan.





Con 11 fechas disputadas del campeonato, Castellano llega a la última sumando 222 puntos, quedando así a 33 unidades del líder Mariano Werner, cuando aún habrá 37 puntos en juego en la cita final que determinará al campeón. La misma, será el 3 de Diciembre en el autódromo "Juan Manuel Fangio" de Rosario