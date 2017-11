—

Publicamos a continuación la siguiente nota enviada a nuestra redacción por el ciudadano Villar José Eduardo DNI 16.336.962. Transcribimos textualmente:

Como amigo durante 40 años siéndote leal y dejando todo en el camino e inclusive mi familia al cual yo creía honestamente por Dios y por vos que me la iba a dejar tirada en la calle y nunca de los 2 años de gobierno que llevas me llamaste ni tan siquiera a tomar un mate al despacho. Voy a ser amigo de corazón, voy a ser amigo de conciencia limpia, voy a ser amigo de honestidad, trabajo y capacidad hasta el día en que me nuera. En tu conciencia y en tu corazón sabrás lo que pensas de mí.

Por lo tanto, si no estás vos como presidente del Partido Justicialista de Gonzales Chaves no pienso participar en ninguna lista de consejo de partido, porque a vos y recuerdo muy bien, hace 20 años atrás el Sr. Gareca no era nadie, mi amigo y adversario en algún momento pero siempre dentro del Justicialismo te lo dijo y frente a mi persona el Sr. Gareca en el futuro se te iba a quedar con la presidencia del partido y hoy está totalmente comprobado de manera que no voy a integrar ninguna lista del consejo de partido y creo que es justo y necesario.

El Sr. Gareca durante los 2 años de gestión como Director urbano que vengo desempeñando con orgullo y capacidad de trabajo porque tengo 30 años en esto, jamás desde su bloque defendió el sector al cual yo soy director por supuesto Servicios Urbanos. Dentro de la semana más precisamente mañana voy a solicitar al presidente del Honorable Concejo Deliberante Sr. Diego González una banca cuidadana.

Quiero aclararle que el Sr. Gareca le dio más importancia a la Sra. Subsecretaria Técnica Marcela Lelu ultra vecinalista dejando de lado a un combatiente del Partido Justicialista durante 40 años, eso es un acto de cobardía.

Por lo tanto mi aspiraciones para el 2019 es siempre y cuando no estes vos, voy a conformar una lista para enfrentar no siendo vos a cualquier compañero que se presente.

Marcelo te he pedido 6 o 7 veces que me prestes $ 15.000.- que para vos es sacar una aguja de un pajar y vos sabes muy bien que te lo voy a devolver en muy poquito tiempo porque ya cumplo los 30 años de servicio. Si quieres para asegurarte le dejas dicho al Sr. Vicente Marchegiani, los necesito mañana con urgencia sino decime que no podes, porque el Pato Caprile por intermedio de uno de mis hijos se entero de lo ocurrido y se ofreció a darme una mano pero yo le conteste como le conteste toda mi vida, para eso lo tengo a mi amigo Marcelo y personalmente le agradecí muchísimo, a lo cual me contesto vos te vas a morir junto a Marcelo.

Sin otro particular, te saludo atentamente.

De corazón y con la conciencia totalmente libre de no haber traicionado en estos 54 años que tengo.

Lalo Villar

DNI 16.336.962

