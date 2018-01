—

Llegó otro 26, un año de aquel día.

Tal vez, para algunas cosas es mucho tiempo para otras lo suficiente.

Es muy difícil olvidar aquel llamado telefónico…Me falto su mensaje: “ma ya llegue”…tengo tan presente como aquel día! Hospital, operaciones, viajes, más viajes… todo.

Llevando el tiempo, rescato todo lo positivo: el adelanto de Diego, sus fuerzas, su garra, nunca bajo los brazos. Tener en claro que hay que salir adelante, estar tantas veces sea necesario, donde lo llamen… siempre con la frente en alto, con responsabilidad, con honradez, sin mentiras. Eso demostró su escala de valores y, siento que estoy haciendo lo correcto. Equilibrado, en paz, sin una carga mental ni sentimientos de culpa. Avanzar y poner todas las energías en tus metas…a todo esto se llama conciencia tranquila.

Pide justicia? Si!, claro que la pide. Busca una respuesta. A caso no es lo más justo?

Cuando alguien cambia el eje de tu vida en un minuto. No debe simple…más si continúa gozando de su vida como si nada hubiese hecho .

Nada va a cambiar sus días de dolor, las noches sin poder dormir, ni tampoco le va a devolver su pierna.

Solamente recuerdo que después de pasado dos meses, quien lo atropello tenía 090 alcohol en sangre, lo rectifico la Justicia.

No conozco la cara del Fiscal a cargo, nunca fui llamada, desconozco las instancias que hay que recorrer. Viendo cómo funciona la Justicia en este país es que ahora empiezo a entender más porque ya no se sigue, si no se mendiga. Habrá muchas leyes pero pocas que se hagan cumplir es por eso que sigo dejando a Dios como juez, el dará su última palabra, a su tiempo cuando crea que sea el momento.

Pendejo borracho Hernan Elias. Seguramente seguís creyendo que tus padres te están ayudando. Tengo presente que a pocas horas del hecho ya se comentaba que habías cerrado tu facebook. No creo que en las condiciones que estabas pudieras tomar decisiones, pero tus padres si. Es ahí donde comienzan a jugar la astucia esa que va de la mano con la plata pero no te olvides que no puede competir con la honestidad.

Si solamente fue una noche de joda y borrachera. Tal vez había fotos videos o hago más que te comprometía en la red social. Fuiste tan inconsciente! podrías haber evitado salir a la ruta en tu estado. Esta vez fue Diego pero pudiste haberte lastimado a alguien más.

Cuando la culpa te valla consumiendo, el arrepentimiento, los miedos, reconocer que la vida de los demás vale tanto como la tuya, es ahí donde te acordarás que hablar con la verdad… es tan simple y sencillo! actuar con honestidad, porque te acordas muy bien cómo fue todo. No olvido a tu acompañante, él me dijo la verdad, pero se metió la astucia y lo hicieron acompañar con la mentira. Por ese joven sigo sintiendo pena porque esa mentira a largo plazo pesa y mucho. Eso se llama conciencia sucia.

Algunas personas preguntan qué haría si te cruzarás yo siempre respondo no lo conozco nunca lo vi.

Viajó seguido a Tres Arroyos y muy tranquila. Nunca perdería mi tiempo en buscar a alguien que se Dios será quien me lo ponga frente, la impotencia me sigue. Lo único que haría mirarlo, frente a frente, a los ojos, seguramente me sirva para poder llorar y derramar hasta la última gota de lagrima, eso que no logro hacer hasta el día de hoy. A veces creo que quién lástima muchas veces es un mal necesario…

Hasta la próxima carta.

Elsa Acosta de Lobos

DNI 17.043.643