“La idea de esta charla es comunicarnos con los habitantes del distrito por algunas cosas agradables que le vamos a comunicar, y también por otras que no son tanto”, definió el intendente municipal de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, en la introducción de la conferencia de prensa que brindó en la Sala de Reuniones de la municipalidad.

El Jefe Comunal estuvo acompañado por el Asesor General, Miguel Milesi, y por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Luis Arévalo.

Sin interrupción, durante más de una hora, recorrió varios temas de gestión municipal y criticó con dureza al Concejo Deliberante. En esta entrega, transcribimos los principales tramos (textuales) de lo que expuso el Intendente Municipal.

Refacción de avenida San Martín

“Me parece que la mejor forma de hablar es cumpliendo las promesas que hemos hecho en la campaña del 2015, cuando le decíamos a la población por qué queríamos que nos votaran. Estamos en condiciones de decirles que si buscan las promesas de campaña que se publicaron, verán que están cumplidas en un ciento por ciento y hemos realizado obras y actividades que no habían sido anunciadas ni prometidas.”

“Y otras, como por ejemplo solucionar el problema de desagüe que tenia la avenida San Martín, que era muy difícil intervenir porque era una avenida de desagüe lento; que no es solo una obra de estética y de pavimentación sino que es una obra que la comunidad necesitaba, y quizás la más difícil de ejecutar.”

Es una obra que se ha realizado con éxito en el cual teníamos mucho temor de cómo iba a ser ese desagüe.

Cloacas en barrio Policía

“Queremos explicar ante una mala intención de los concejales (bloque del Consopa) que el domingo pasado salió a ver el barrio de la policía con un escrito”.

“Un Concejo Deliberante que aprobó un proyecto de resolución pidiendo que expliquemos por qué habíamos empezado las cloacas por calle Triunvirato, y no por el barrio de la policía”.

“La verdad que esto nos molesta por dos motivos: a nivel personal nunca salí a contestar ningún agravio de muchísimas cosas infundadas que se dijeron, y que dijo el propio Concejo Deliberante sobre mi persona en la cual en alguna oportunidad hablaré”.

“Me llama la atención que este Concejo Deliberante apruebe una resolución pidiendo un informe sobre cloacas, cuando en el mes de marzo (o abril) desde el Ejecutivo enviamos al Concejo el proyecto con cada una de las calles que íbamos a intervenir, en el cual considerábamos prioritario el barrio de la Policía”.

“Porque como bien se decía había desechos cloacales en la calle 25 de mayo y Tucumán, y el propio concejal Britos (Adolfo) dice en esa oportunidad cuando aprueba el proyecto, que se aprueba por unanimidad… que quizás en el barrio de la policía se necesite una planta de bombeo de residuos cloacales. Tema que no es barato”.

“El propio bloque de la ex Fuerza Popular Chavense (actual Consopa) también pregonaron durante muchísimos años las ´famosas cloacas del barrio PIN´, y fue el ex intendente Carlos González y quien habla los que elaboramos con recursos propios la primera planta de bombeo de líquidos cloacales que existe en Gonzales Chaves, sobre calle Moreno”.

“Por lo cual fue una planta de bombeo que no solo no es ´barata´, sino que lleva sus estudios técnicos. Entonces, como siempre me preocupe por proteger los recursos municipales, le pedí al ingeniero Arévalo (secretario de obras y Servicios Públicos) que haga todo el esfuerzo necesario para que ver si los niveles podían dar evitando esa planta de bombeo”.

“La Provincia y Luis Giménez (Subsecretario de Desarrollo de Infraestructura Local), persona a quien agradezco porque siempre me dijo que iba a colaborar como vecino de Gonzales Chaves, se preocupaba para que el barrio Policía tuviese sus cloacas. Nosotros hemos tomado la decisión de intervenir rápidamente para solucionar ese tema de residuos cloacales en la calle Tucumán contratando un camión atmosférico, y tomamos esa decisión y lo solucionamos a los diez días de haber asumido nuestro gobierno”.

“Entonces: no llama la atención que el Concejo Deliberante pida un informe de esta naturaleza con tanta ligereza, y se apruebe por unanimidad, queriendo crear sospechas sobre algo que no existe”.

“Porque es el propio ABSA (cuando el SPAR libera el anticipo financiero) que nos dice que la obra se empiece por calle Triunvirato que era el lugar mas adecuado. ¿Pero cuál es la sospecha que una obra se empiece por un lugar o por otro, con diez a quince días de diferencia?”

“Creo que hay una marcada mala intención de crear sospechas sobre personas honorables como es Luis Giménez… sobre personas que vienen a colaborar con el distrito”.

“Yo siempre tuve mucha relación con los gobiernos peronistas, y nunca pudimos aprovechar esas sinergias”.

“Hoy tenemos la posibilidad que una persona de Cambiemos se preste voluntariamente sin querer sacar resultados políticos, porque nunca el funcionario pretendió sacar ni siquiera una foto para promocionar a Cambiemos: esto habla del altruismo de este funcionario”.

“Que mejor para Gonzales Chaves que estemos trabajando mancomunadamente como vecinos y también con Cambiemos, porque hacemos gestiones permanentemente. Entonces, me parece que esto de destruir permanentemente de crear sospechas sobre la política atenta contra los sistemas democráticos: que cada tema parezca que es corrupción me parece de muy mal gusto”.

Denuncia penal

“Porque pasó lo mismo con la denuncia penal que ha hecho el concejal (Unión Vecinal) Moleres (Nahuel), por las bases de los silos en De la Garma. ¿A quién se le va a ocurrir hacer un trabajo particular a las diez de la mañana sacando el desecho de un arroyo o de la limpieza de cunetas para tapar una base, con el riesgo sanitario y el riesgo de que se cayera una persona en las bases de silos?”.

“Ese mismo trabajo se hizo en Gonzales Chaves por el sector Urbano hace cuatro o cinco meses, con las bases de calle España. En esa oportunidad tiramos desechos que se fueron juntando en banquinas y no perforamos las bases por lo cual el agua no filtró, y esa tierra que tiramos no logro compactar por lo cual quedo un sistema tan peligroso como el que estaba lleno de agua”.

“Cualquier vecino de Gonzales Chaves conoce lo que es un silo y cualquiera que conoce el campo sabe que si se baja a una base de un silo aún vacio, no sale sin ayuda. Entonces, crear una sospecha sobre esto me molesta sobremanera, y voy hablar de tres pedidos de informe y de esta denuncia penal, y el otro informe que el Concejo no lo trató”.

“Yo le pregunto a este Concejo Deliberante: ¿cuántos pedidos de informe hizo por los terrenos que vendió el (Departamento) Ejecutivo de José Martínez (ex intendente) donde está probado por el Tribunal de Cuentas?

“Es decir: hay dos escrituras públicas donde dice que el Ejecutivo transfiere a dos vecinos de Gonzales Chaves dos terrenos, y la ´escribana´ de Tandil certifica que el dinero se recibe en efectivo y, en ese acto, y ese dinero, nunca ingreso al municipio de Gonzales Chaves”.

“El Tribunal de Cuentas auditó y comprobó que ese dinero no ingresó al municipio de Gonzales Chaves, y hasta la semana pasada estaban preocupados -ahora si- porque ese dinero ingresara a las arcas del municipio. ¿Por qué no se pide un informe de eso, cómo se pidió de los otros expedientes?”.