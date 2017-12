—

En los últimos dos días varias personas en México me han estado enviando una noticia que los tiene muy preocupados y es que en diferentes medios informativos han publicado que 50 cuerpos de niños y adultos sin vida fueron encontrados en las costas de Cancún.

De acuerdo a la información los cuerpos fueron encontrados un día de esta semana alrededor de las 2:00 am y los cuerpos presentaban marcas de tortura en todo su cuerpo.

La noticia también dice que este suceso ha sido manejado con discreción y piden que sea compartido para que las personas sepan lo que sucedió.

Como siempre hemos investigado y aquí les traemos una explicación.

La desinformación no solo en internet sino que también en los medios de comunicación nos ha ganado la batalla en este 2017 y mi deber es combatirla para que todos sepamos la verdad detrás de cada historia pero es importante su ayuda y apoyo.

Afortunadamente déjenme decirles que este hecho no ocurrió en Cancún como aseguran los medios y afortunadamente las fotos tampoco son reales pero no es la primera vez que las utilizan para crear una noticia falsa.

A finales del 2016 y principios del 2017 fueron utilizados para decir que eran cuerpos tirados en una playa de Acapulco pero esto no sucedió en México.

Estas fotos fueron una recreación que realizaron dos periodistas gaditanos sobre la muerte de 117 refugiados en el Mediterráneo en el año 2016.

Para recrear este evento se utilizaron 50 extras que representaron la muerte de refugiados en la playa de Cádiz.

La noticia original fue publicada el 4 de junio del 2016 en la página losmundosdehachero.com en la descripción de este video dejamos el enlace a la noticia original.

En conclusión esto no sucedió en Acapulco, Cancún o algún lugar de México ni tampoco son fotos de un suceso real sino que fue una recreación artística sobre la muerte de 177 refugiados en el mediterráneo.