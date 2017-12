—

(Adolfo R. Gorosito, diciembre 2017) – Me he referido a Nochebuena y Navidad en años anteriores, y pensaba no repetir en el año que fenece. Pero siempre ocurren cosas que invitan a relacionar lo que el espíritu navideño nos propone. En algunas de aquellas notas anteriores he afirmado que los proyectos de banquetes y brindis dejan de lado la espiritualidad de Nochebuena, y que el personaje de la barba blanca y su traje rojo se impone sobre la tierna figura del Niño Jesús en el humilde pesebre de Belén. La invitación a buenos propósitos resulta ser más endeble que los anuncios mediáticos.

Ccopiando literalmente cualquiera de las notas que escribí y fueron publicadas en esta misma columna, podríamos decir que el enfoque periodístico sigue vigente. Los hechos, causas y consecuencias se repiten, aunque en esta ocasión se multiplican las recomendaciones sobre el uso de la pirotecnia. Estamos totalmente de acuerdo con el significativo reclamo que se “ha viralizado”, valga una expresión muy de moda. Y esta actitud de personas y organismos sensatos no se refiere solamente a razones de prudencia para evitar accidentes y percances en perjuicio de la salud y de la vida misma.

En las ciudades y pueblos de los países nórdicos se acostumbra a compartir estas celebraciones (menos en Nochebuena y mucho más en la finalización del año) con admirables espectáculos de fuegos de artificio, pero sin estruendos. Se aprecia mucho mejor el zumbido de los artefactos lumínicos al trazar sus parábolas en el cielo cercano, haciendo más intenso el ejercicio emotivo. Sin estruendos, repetimos, porque la expresión de fe y la intención de mensaje se envuelven mejor con luces, y con la vibración espiritual que la fe, la familia y los amigos inspiran, sin perder de vista aquella escena bíblica que alude a la ternura natural ante el nacimiento de un niño, ye se convierte en artículo de fe si se trata del gran legado de Dios por la pacificación del mundo. Ahora sí, adherimos al tradicional saludo: ¡Feliz Navidad, familias y amigos de Gonzales Chaves!