(Adolfo R. Gorosito, 2018) – Admiro paisajes de la inmensa Patagonia, que desde su gigantesco y relativo silencio procura esconderse de la codicia ajena. Pero el programa que estoy apreciando desde la Tele no habla hoy de geopolítica, olvidos ni planes de usurpación, sino de la fauna que es otro tesoro cultural poco conocido pese al eterno recambio de generaciones.

Admiro el trabajo de los investigadores y la habilidad de los camarógrafos. Tenemos oportunidad de conocer facetas de ese amplio escenario natural llamado Patagonia Argentina. La Televisión ofrece la oportunidad de conocer los hábitos de la huidiza Mara (liebre de la Patagonia), que a saltos de mata sobrevive sobre las acechanzas del seudo-cazador “deportivo”, cuyo discutible deporte consiste en matar maras a distancia, merced a la ventaja que significa la mira telescópica de su carabina.

Con el soberbio fondo de los picos andinos la imagen me inspira sensaciones gratas a hombros de la nostalgia, porque algúna vez anduve por aquellas distancias superiores. La pantalla chica muestra una bandada de flamencos en majestuoso vuelo “buscando otra laguna que asegure alimento para el rosado conjunto”, explica el locutor. El magistral manejo de la cámara me acerca a pocos metros de distancia de una familia de ñandúes, y me informa sobre las señales de alerta de los adultos para cuidar de sus inquietos charitos que recién descubren los misterios de su inmenso mundo.

Enseguida admiro un grupo de guanacos adultos y sus chulengos, que sin prisa mordisquean entre los ralos arbustos, destacando su presencia – entre la búsqueda del próximo bocado y la natural vigilia en el formidable entorno – porque por ahí puede andar rondando ese gato grande de elástico paso llamado puma, hermoso y gran depredador felino. Casi una hora del Canal que podemos llamar “Tantanakuy”, recibiendo esa lección de ciencia natural en base a lo que vive y palpita la Patagonia, verdad argentina, retazo de patria que defendió el Comandante maragato Luis Piedrabuena, y que debemos conocer más y mejor en homenaje a quienes se han sacrificado por ella.