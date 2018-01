—

(Adolfo R. Gorosito, enero 2018) –Recorro el calendario que me ha acompañado durante 2017, y me sorprendo gratamente al releer las frases que engalanan cada página, acompañadas con la cita del autor:

-*- “Te conviertes en lo que tú crees” (Oprah Winfrey) -*- “Lo importante no es lo que te ocurre sino cómo lo afrontas” (Joan Manuel Serrat) -*- “La mejor vida no es la más larga sino la más rica en buenas acciones” (Marie Curie) -*- “Empieza haciendo lo necesario, después lo posible y te encontrarás haciendo lo imposible” (San Francisco de Asís) -*- “No es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive sino el más capaz de adaptarse” (Charles Darwin) -*- “Me gustan los amigos que tienen pensamientos independientes, porque pueden hacerte ver los problemas de todos los ángulos (Néstor Madela) -*- Felicidad es disfrutar de lo que se obtiene” (Ralph Waldo Emerson) -*- “No se puede cruzar el océano hasta tener el coraje de perder de vista la costa” (Cristóbal Colón) -*- “Nuestras vidas declinan el día que guardamos silencio sobre las cosas que importan” (Martin Luther King) -*-“Las limitaciones viven sólo en nuestras mentes” (Jamie Paolinetti) -¨- “Si haces lo que siempre has hecho obtendrás lo que siempre has obtenido” (Tony Robbins) -*- “La única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces” (Steve Jobs).

Muchos lectores asiduos a esta columna de “Chaves Digital” habrán leído estas frases, y tantas otras orientadoras de vida. Son aprovechables porque nos dan la oportunidad de buscar referencias de sus autores, y la posibilidad de conocimiento crece. Es posible también que algunas de las frases de mi calendario sean pasibles de observaciones, o ser calificadas como demasiado simplistas. Son embargo… como se trata de la savia que ha alimentado la experiencia de sus autores siempre tendremos algo o mucho que rescatar. Son grageas de optimismo.