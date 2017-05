El referente local José Garibotti informó que la diputada nacional Liliana Schwindt presentó ante la Justicia un recurso de amparo anticipado suspensivo a la Resolución N° 419/17, dictada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y publicada en el Boletín Oficial el pasado 9 de mayo, que autoriza el tarifazo al servicio eléctrico en el territorio bonaerense.

“Los aumentos son desmedidos e irracionales, no guardan ningún tipo de proporcionalidad ni razonabilidad con los salarios actuales. Tampoco existe coordinación entre Estado Nacional y Provincial, siendo gobernados por el mismo color político. La condición para que una familia acceda a la tarifa social es tener un ingreso de hasta 15 mil pesos, pero eso también es estar por debajo de la línea de pobreza. A los docentes les proponen un aumento de sueldo del 20%, en cuotas, y nos encontramos con tarifazos de hasta 127%. Es un gobierno con una política económica clara: darle a los empresarios lo que les pidan y ajustar a los que menos tienen y a los trabajadores”, señaló Schwindt.

Y agregó: “Se olvidaron de informar los cuadros tarifarios en el Boletín Oficial de la Provincia. Los usuarios tenemos derecho a la información, a saber cuánto nos van a cobrar y ese derecho está siendo vulnerado. No sé si lo habrán olvidado y omitido a propósito, pero es de una gravedad institucional enorme. Aunque las audiencias públicas no son vinculantes, no pueden anunciar aumentos del 30% y después hacer un tarifazo del 70%. Juegan con nuestra necesidad como usuarios. En este país, tiene que haber previsibilidad para aquel que pone el hombro, trabaja todos los días y todo le cuesta cada vez más”.