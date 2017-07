—

La gobernadora presentó una aplicación para teléfonos celulares y computadoras que les permitirá a los bonaerenses realizar denuncias sin necesidad de presentarse en una comisaría, y así colaborar en la conformación de un mapa real del delito.

“Este gobierno no considera que la inseguridad es una sensación”, aseguró Vidal durante la presentación de la innovadora herramienta denominada “Seguridad Provincia”, realizada en la sede gubernamental de La Plata, y destacó que, gracias a esta iniciativa, se alcanzará “un cambio bien profundo” para que “se transparenten las cifras de delitos y que lleguen a los fiscales para que se investiguen y la justicia actúe”.

La aplicación se puede descargar por la página del Ministerio de Seguridad Bonaerense y están tanto en AppStore para Iphone y Play Store para Android.

Acompañada por el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo; el procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Julio Conte Grand, el embajador en Uruguay, Guillermo Montenegro; y Carolina Píparo; la gobernadora señaló que “muchos no denuncian los delitos que les suceden por no ir a la comisaría, por las trabas burocráticas, por el tiempo que se pierde, porque se desalientan muchas veces las denuncias y, también digámoslo, por desconfianza, miedo o el deterioro que ha habido en el vínculo entre los ciudadanos y los vecinos de la Provincia”.

“Por eso, en casos de narcotráficos, corrupción policial, robos y hurtos, los vecinos de la Provincia van a poder denunciar desde sus casas, no van a tener que ir a una comisaría. Esta también es una manera de cuidarlos”, agregó.

Según Vidal, “a partir de ahora, la comisaría no tiene más el control total de lo que denunciamos. Podemos denunciar por 911 o por este nuevo sistema on line (disponible en App Store y Google Play). Si los ciudadanos de la Provincia se animan a denunciar todos los delitos de los que son víctimas, que las estadísticas crezcan. Queremos que se denuncie, eso nos va a permitir saber dónde están los delitos, qué tipos de delitos se cometen y cómo los podemos combatir mejor”.

“No nos da miedo, no queremos tapar ni decir que la inseguridad es una sensación: queremos que los delitos se animen a denunciar, mostrar que las estadísticas de delitos van a crecer, porque se van a denunciar más. Este es un cambio bien profundo: este gobierno no considera que la inseguridad es una sensación, ni creemos que esto se resuelva con medidas de maquillaje o de cosmética”, prosiguió.

Dijo que “esta no es una medida aislada, esto forma parte del plan de seguridad que pusimos en marcha desde el primer día para cuidar a los vecinos de la Provincia, mejorando la capacitación y el entrenamiento de la Policía, hoy tenemos el 911 funcionando en todo el territorio de la Provincia, chalecos y comunicaciones encriptadas, patrulleros blindados con cámaras adentro y afuera, anillos digitales en las autopistas. Todas estas medidas no e toman a partir de ahora, se fueron tomando a lo largo de este año y medio. Este es un proceso de cambio de reglas de juego, no es una purga”.

Por su parte, Ritondo manifestó que “hemos renovado toda la flota de computadoras y la conectividad en todas las comisarías. Ahora tienen el parque informático nuevo y sistema de internet. Trasparentar las estadísticas permitirá desde planificar la cantidad de policías que debe haber en cada zona hasta saber el tipo de delito que vamos a combatir. Es un orgullo ser el primer distrito de la Argentina en dar un nuevo servicio en materia de seguridad, como las denuncias on line”.

Cómo funciona la app “Seguridad Provincia”:

-Facilitará los trámites al permitir el acceso desde móviles, tablets o computadoras

-Mejorará la transparencia de las estadísticas y que cada denunciante pueda seguir el proceso de su caso on-line.

-Esta plataforma estará conectada directamente con las fiscalías, para que puedan trabajar en conjunto todos los organismos intervinientes en los procesos penales.

-Transparentar las estadísticas y conformar un mapa real del delito.

-Para los casos de venta de drogas o corrupción policial, las denuncias podrán efectuarse de manera anónima, debido a que las fiscalías actuarán de oficio.

-Si se informa un robo, el denunciante deberá completar un formulario y presentarse al momento de ser citado por la fiscalía para ratificar el delito.

-La aplicación ofrecerá también acceso rápido a números útiles, como el 911 para emergencias, el 144 para violencia de género o el 107 para asistencia médica.