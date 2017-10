—

Se conocen más resultados en las finales de Juegos Bonaerenses en la ciudad de Mar del Plata. La delegación chavense, con indumentaria provista por el Municipio que identifica al distrito, continúa participando de las instancias clasificatorias.

Estos son los nuevos resultados:

-Tenis mesa categoría Sub 14 modalidad no federado.

Juliana Gattafori ganó por 2-0

No se presentó el rival de Luján

Ante Salto el resultado fue Gonzales Chaves 0-3 Salto.

-Pelota Sub-16 modalidad libre

Rodrigo Auzmendi/Franco Molina

vs Lamadrid 15-13/15-5

vs Vicente López 15-8/15-5

ante Lamadrid venció por 2-0

(15-13/15-05).

y 2-0 ante Vicente López.

Hoy –martes- Gonzales Chaves 0-2 Rauch.

(14-15/ 8-15)

-Pelota Sub-18 modalidad libre

CEF N°1

Juan Rivolta/Ignacio Arbulu

vs Salto 15-0/15-0

Gonzales Chaves 0-2 Trenque Lauquen

(13-15/11-15).

Chaves clasificado a semifinales

-Pelota categoría Sub-14 CEF N°1

Bautista Del Río / Juan Emilio Khun.

Gonzales Chaves 2-0 Lamadrid.

(15-2/15-2)

vencieron a Rauch por 15-9/15-12

Esperan por Ayacucho o Las Heras en instancia final.

-Futsal – Sub-14 masculino modalidad abierta

Gonzales Chaves 4-7 Rivadavia

-Voleibol-Sub-18 libre masculino

Gonzales Chaves 2-0 Villa Gesell.

(25-20/25-21).

-Voleibol- Sub-15 femenino escolar no federado

Gonzales Chaves 2-0 Colón.

(25-04/25-18).

-Voleibol- Sub-15 masculino escolar no federado

Gonzales Chaves 2-0 Morón.

(25-17/25-20).

-Voleibol-Sub-13 femenino escolar no federado

Gonzales Chaves 2-0 Trenque Lauquen.

(25-16/25-5).

Gonzales Chaves 2-1 General Belgrano.

(17-16 tie break)

-Newcom – categoría única. Adultos mayores

Gonzales Chaves 0-2 Dolores.

-Patín – categoría Sub-16 modalidad libre tercera.

Delfina Góngora.

Puntuación: 3,5 3,5 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 2,9 2,9.

-Patín – categoría Sub-16 modalidad libre segunda

Dolores Pereyra.

Puntuación: 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3.

-Voleibol-Sub-13 masculino libre.

Gonzales Chaves 2-0 Monte Hermoso.

(25-10/25-17).

-Salto en largo – categoría Sub-16 modalidad libre

Luz Aberastegui de Gonzales Chaves.

Terminó 8va entre 15 participantes con una marca de 3 metros 80 cm.

-Sapo- masculino.

Juan Monges de Gonzales Chave.

Culminó 5to en su grupo clasificatorio.

-Basquetbol- 3 vs 3 categoría Sub-18 libre.

Gonzales Chaves 10- 21 Chascomús.

Gonzales Chaves 8-21 Saladillo.

-Fútbol playa

Gonzales Chaves 2-5 Tres Lomas.

Goles: Bautista Arraechea y Juan Jara.