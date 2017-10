—

Más de 25 mil bonaerenses participan de la Final de la 26° edición de los Juegos Bonaerenses en la ciudad de Mar del Plata, organizada por el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Deportes de la provincia.

La delegación chavense conformada por 146 personas en compañía de la directora de Deporte, Belén Di Luca y de Cultura, Natalia De Francisco junto a delegados y coordinadores, comenzó a participar en la jornada de ayer con las disciplinas deportivas, hoy será el turno para los referentes de Cultura.

Primeros resultados:

-Fútbol playa

Gonzales Chaves 2-1 Suipacha.

Goles: Bautista Arrachea y Gino Aberastegui

-Pelota Sub-14.

CEF N°1.

Gonzales Chaves 2-0 Baradero.

No se presentó Baradero.

-Básquet- 3 vs 3.

Gonzales Chaves ganó los puntos.

Zárate no se presentó.

-Futsal- Sub-14 masculino.

Gonzales Chaves 2-4 La Matanza.

Goles: Matías Méndez y José Moreno.

-Voleibol-Sub-13 femenino escolar no federado.

Gonzales Chaves 2-0 Merlo.

(25-11/ 25-14).

-Voleibol- Sub-18 libre masculino.

Gonzales Chaves 0-2 Lomas de Zamora.

(8-25/ 14-25).

-Voleibol Sub-15 masculino escolar no federado.

Gonzales Chaves 0-2 Esteban Echeverría.

-Voleibol Sub-13 femenino libre.

Gonzales Chaves 0-2 Lanús.

(8-25 / 9-25).

-Voleibol Sub-15 masculino escolar no federado.

Gonzales Chaves 0-2 Esteban Echeverría.

(21-25/ 19-25).

-Voleibol- Sub-13 masculino libre.

Gonzales Chaves 0-2 La Matanza.

(15-25 / 11-25).

-Newcom- Adultos mayores.

Gonzales Chaves 0-2 San Vicente.

(2-15 / 9-15).

-Gimnasia artística- Sub-12 promocional.

Décimo puesto entre 16 equipos participantes.

Profesora: María Eugenia Neyertz.

-Sapo masculino

Juan Monges se ubica tercero sobre 8 participantes.

1ro. Pilar 2460 puntos.

2do. Almirante Brown 2260 puntos.

3ro. Gonzales Chaves 2040 puntos.