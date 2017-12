—

Todos los premiados; hubo emoción y aplausos; menciones especiales, homenajes y reconocimiento a distintos deportistas del distrito por sus logros (individuales y por equipos) durante este año.

El Gimnasio Polideportivo Municipal Juan Gabino Atairo fue anoche el escenario para homenajear a los deportistas del distrito de Gonzales Chaves.

Colmado de deportistas y familias, la Fiesta del Deporte 2017 que organiza la Dirección de Deportes y Tiempo Libre del municipio se inició pasadas las 20 horas con la presencia del intendente municipal, Marcelo Santillán, y que premió no sólo a deportistas, sino también a clubes y entidades que se destacaron en el ámbito del deporte de rendimiento y social recreativo.

Un centenar de premios

Se entregaron 13 menciones a instituciones por el aporte en la promoción de la iniciación deportiva en relación al ámbito deportivo social.

Además de las siguientes disciplinas: artes Marciales, atletismo, automovilismo, básquet, beach vóley, boxeo, ciclismo, casín, colombofilia, deportes criollos, fútbol, deporte adaptado, gimnasia artística, rítmica, motociclismo, natación, patín artístico, pelota, softbol, tenis, tenis de mesa, tiro, vóley, newcom, volovelismo, actividades adaptadas y educación física de adultos.

Asimismo, reconocieron como:

– Mejor deportista masculino: Bautista del Río

– Mejor deportista femenina: Pia Lencina

– Mejor equipo masculino: Alvaro Martínez y Ulises Erdocia

– Mejor equipo femenino: Voley sub 15 femenino CEF 132 De La Garma

– Mejor deportista femenino en los juegos bonaerenses: Salvático victoria

– Mejor equipo femenino de los juegos bonaerenses: Voley sub. 13 femenino, De La Garma, Escuela Secundaria N°1.

– Mejor deportista masculino en los juegos bonaerenses: Bautista del Río

– Mejor equipo masculino de los juegos bonaerenses: Futbol playa sub 17 de la dirección de deportes y tiempo libre

Además, hubo menciones especiales a:

– Tobías González (fútbol Gimnasia La Plata)

– Agustín Auzmendi (fútbol Acassuso)

– Lautaro Sosa (fútbol Estudiantes La Plata)

– Agustín Quiroga (fútbol Independiente)

– Agustín Ezama (fútbol Estudiante La Plata)

– Valentín Calvete (fútbol Gimnasia La Plata)

– Tomas Navarro (pelota)

– Nicolas Koifman (pelota)

– Bruno di Luca (pelota)

– Martin Menna (boxeo)

– Juana Burgois (gimnasia)

– Abril Barragan (gimnasia)

– Delfina Góngora (patín)

– Dolores Pereyra (patín)

– Patricio Garino (básquet: NBA, San Antonio Spurs y Orlando Magic, en la actualidad en el Baskonia de España, jugador de la Selección Argentina).

– Delfina Góngora (patín artístico)

– Dolores Pereyra (patín artístico)

– Abregu Marcela (atleta)

“Menciones a las instituciones por el aporte en la promoción de la iniciación deportiva” en relación al ámbito deportivo social

Club Deportivo Independencia: futbol, patin y hockey

Club Huracan Ciclista : futbol

Club Deportivo Garmense: futbol y pelota

Club Atletico Agrario: futbol y padel

Club Atletico San Martin: futbol

Club de Pelota: pelota Costa Este: Natacion

El Almacen: padel

Gimnasio Olimpo: boxeo

Escuela Ossu Dojo: karate y ju-jitsu

Escuela de Taekwondo de matias de Batista

CEF n° 38

CEF n° 132

Escuelas Municipales: Atletismo en Chaves, De La Garma y Juan E. Barra; Futbol en Juan E. Barra.

Apoyo a Padel en De La Garma

Apoyo a Pelota en De la Garma y Gonzales Chaves

Espacio becado para boxeo

Deporte Competitivo

Artes Marciales

Ju-Jitsu

Femenino:

Nayara Decarli: torneo nacional de tansuro 1° puesto en combate. 1° puesto en forma. 1° puesto en grampin (torneo de la costa mar del plata) entre otros.

Camila Acosta:

Masculino:

Kevin Diez: torneo de tonsuro. 1° puesto sport ju-jitsu. 3° puesto en forma. 2°puesto en combate ( torneo en a.g.chaves) 2° puesto combate ( mar de ajo) entre otros.

Atletismo

Recreativo Social

(lampara)

Ramiro Cabral

Martina Cabral

Eva Lobos

Femenino Individual:

Luz Aberastegui: (juegos bonaerenses) 6° puesto en la provincia a nivel escolar salto en largo en las finales provinciales mar del plata.

(medalla y trofeo madera)

Competitivo

Georgina Martinez:

Masculino Individual:

Tomas Ferrara: (jb) obtención del 7° puesto de la provincia en la disciplina de lanzamiento de bala escolar en las finales provinciales de mar del plata.

Competitivo

Andrés Vilches:

David Ramírez 1° puesto en 10k La Prida (top 15 general)/ 1° puesto en fiesta del trigo 10k ( top ten general). HI RACE Olavarria 4puesto ( TOP ten general). Participo del Bolívar maratón de Hugo tinelli.

Sergio Medina:

Automovilismo

Las Mayores del Sudeste

Juan Giancaterino: Campeón en la categoría mar y sierras A 2017

Karting:

Juan Tomas Alonso: categoría “ APPK” una de las mas importantes de la provincia

Básquet

Recreativo social

Jonas Platz Carpinetti:

Morena Arislour:

Ines Guila

Femenino Individual:

Lola Piovani (Juegos Bonaerenses) destacada participación en la etapa regional de los juegos bonaerenses y su rendimiento deportivo.

Sub 13 fem CEF 38: se destaca su participación en la etapa regional de los juegos bonaerenses 2017

Competitivo

Analia Coronel: (adultos) se destaca su participación en el torneo de basquet femenino en laa ciudad de necochea. Obteniendo la distinción de la mejor jugadora del torneo.

Equipos

Chaven-ce: 1° puesto en el torneo de la ciudad de Necochea. 1° puesto en la liga regional femenina.

Masculino

Individual:

Braian Baldovino: (Juegos bonaerenses) destacada participación en los juegos bonaerenses clasificandose con su equipo a las finales provinciales. Notorio crecimiento deportivo.

Equipos:

Sub 18 Masc CEF 38 (Juegos Bonaerenses) clasifico a las finales provinciales de los juegos bonaerenses en la ciudad e mar del plata, lo integran Alderete Agustín, patalagoyti alex, suarez Ramiro y Baldovino braian.

Beach Voley

Equipo Sub 13 Masculino (Francisco Siervo- Santiago Márquez): la pareja representativa del Instituto Inmaculada Concepción se destaco por su clasificación a las finales provinciales de los juegos bonaerenses en mar del plata

Boxeo

Freidiaz Bruno:

Leonel Galindo se destaca por su espíritu ganador, actitud competitiva y su trayectoria invicta.

Ciclismo

Juan García: 1° puesto en rural bike de a.g.chaves/ compitió en pista en las ciudades de tapalque, azul, ayacucho y Tandil.

Diego Ruben Maurente:

Marcelo Brunero

Casin

Claudio Tano: Campeon provincial 2017 en Necochea y campeon Nacional en Santa Fe

Colombofilia

Carlos Rodríguez:1° Puesto en el campeonato general, de adultos, de fondo, entre otros.

Tano Dino:

Mecía Juan:

Deportes Criollos

Domas (medallas y lampara)

Daniel Etcheiborde clasifico para las semifinales del campeonato de la pcia. de buenos aires. Tambien obtuvo 1° puestos y 2° puestos en diferentes competencias.

Marcelo San Roman

Matias Crespo

Nazareno Gimenez

Prueba de riendas (medalla y lampara)

Jose Luis Codagnone:

Anibal Ayamilla:

Yael Codagnone

Pialada (medalla y plato)

Equipo

Herrera Adolfo

Baiza Luciano

Codagnone Bernardo

Codagnone Jorge

Villanueva Reinaldo

Futbol

Recreativo Social ( lampara)

Franco Durbano(CASM)

Futbol Veterano (lampara)

Lucas Pachl (CASM)

Luciano Ganim (CAA)

Juan Eduardo Echayre (CDI)

Fabian Goycoa (CDG)

1° División (medalla todos)

Martin Sanchez (C.A.S.M)

Mario Girsberts (C.D.I)

Maximiliano Tavieres (H.C.C): se destaca su actuación en el federal “c” del año 2017 teniendo un rendimiento deportivo muy bueno en lo individual. LAMPARA

Jonatan Salinas (J.E.B)

Iván Díaz (C.A.A)

Pablo Orono (C.D.G)

Divisiones Inferiores

Rodrigo Auzmendi (CDI): se destaca su desempeño deportivo en la 8° división saliendo campeón con la misma, también su desempeño en la primera división y además la posibilidad de integrar el plantel de su categoría en el club Gimnasia y esgrima de la plata en el año 2018.

Valentín Jacob (HCC)

Carlos Aberastegui (CAA)

Tobias Arguello (CDG)

Emanuel Lugo (CASM)

Futbol Femenino.

Vanina Herrera

Alejandra Cufre

Aylen Sosa

Brunero Betiana

Victoria Erdocia: se consagro campeona en el equipo en la liga de futbol femenino de azul. 3° puesto en la liga de tres arroyos

Equipos – LLAMAR A LOS CAPITANES (o referente del club)

2° División: CAA: obtuvo el campeonato clausura 2017, disputo las finales por el ascenso ante olimpo de tres arroyos. Obtuvo la final de la liguilla. (medalla al capitan y lampara)

8° División: CDI (medalla al capitan)

2° division: CDG(medalla al capitan)

Deporte Adaptado:

Futbol para personas con discapacidad intelectual

(medalla a todos – 1 lampara)

1. Diaz Jose

2. Narvarte Jose Luis

3. Diaz Gabriel

4. Farias Luis

5. Kristensen Andres

6. Erodsarena Ruben

7. Farias Mario

8. Sanchez Fabian

9. Rebolini Jonatan

10. Melo Manuel

11. Gomez Esteban

12. Milanesi Rodrigo

13. Gonzales Federico

14. Sormani Max

15. Balinoti Matias ( recreativo social)

Equitación: Paraencuestre

Nahuel Gandara

Juegos Bonaerenses:

Fustal

(medalla capitan – trofeo madera)

Equipo sub 15 masc escolar ( I.I.C) juegos bonaerenses: se destaca su participación en las finales provinciales de los juegos bonaerenses en la ciudad de mar del plata

Futbol Playa

(medalla capitan – trofeo madera)

Equipo sub 17 libre ( direccion de deportes) juegos bonaerenses: primera intervención en los juegos bonaerenses obteniendo la medalla de plata.

Gimnasia Artística

Recreativo Social (lampara)

Pia Dirocco

Anna Paula Sotelo

Competitivo

(medalla y lampara)

Azul Hernández

Lencina Pía: medalla de bronce en el nacional de la confederación argentina de gimnasia en el aparato suelo del nivel E1. puesto 23 en el provincial de la fbg de los niveles E, clasificación con su equipo a las finales pciales.

Equipo Juegos Bonaerenses

(medalla capitan y trofeo madera)

Lencina-Cabral-Moretti Stadler-Díaz-Piscicelli (Juegos bonaerenses) clasificación a las finales provinciales en la ciudad de mar del plata obteniendo el 10° puesto.

Competitivo federativo:

(medalla capitan y lampara)

Selinger-Herrera-Valenzuela: obtención de la medalla de bronce por equipos en el torneo pcial. De pehuajo.

Reconocimiento a los adultos mayores por su participación en los Juegos Bonaerenes

Gimnasia Rítmica

Recreativo social

(lampara)

Keira Barraza

Maiten Guzmán

Motociclismo

Tano Leonel: participo en el campeonato “copa del oeste” ganando en la localidad de dorrego.

Natación

Recreaativo Social

(lampara)

Ortega Ignacio

Rocio Caprile

Patín Artístico

Competitivo:

(medalla y lampara)

Guillermina Tavieres: 1° puesto en tres torneos en la ciudad de mar del plata. 4° en el provincial en buenos aires. 9° en el nacional 2017.

Pelota

Juegos Bonaerenses:

(medalla y trofeo madera)

Individual:

Bautista Del Rio: obtuvo la medalla de oro en las finales pciales. De los JB en la ciudad de Mar del plata.

Equipo:

(medalla y trofeo de madera)

Bautista del Rio y Juan Emilio Kuhn: Categoría Sub 14 obtuvieron la medalla de oro en los juegos bonaerenses del año 2017.

Franco Molina y Rodrigo Auzmendi categoría Sub 16

Iago Arbulu Echayre y Juan Bernanrdo Rivolta D’annunzio categoría Sub 18

Competitivo federativo

Femenino individual:

(medalla y lampara)

Antonella Spindola: 2° en el provincial de trinquete

Masculino Individual:

(lampara)

Bautista Del rio: 1° puesto en torneo argentino de trinquete en rio gallegos, 1° puesto en torneo argentino de frontón en entre rios.

Bautista Lleral

Álvaro Martínez

Ulises Erdocia

Equipo:

(medalla y lampara)

Álvaro Martinez y Ulises Erdocia:

Softbol

Juegos Bonaerenses

(medalla al capitan y 1 lampara)

Equipo categoría 2004-2005 (Juegos Bonaerenses) se destaca su participación en la etapa regional de los juegos bonaerenses.

Tenis

Competitivo federativo

(medalla y lampara)

Carlos Alberto Gentile: se destaca su participación en el circuito MATCH POINT de Tandil, participa en los torneos regionales obteniendo buenos resultados, entre otros.

María Susana Suárez: se destaca su participación en varios torneos, su perseverancia y su pasión por dicho deporte.

Tenis de Mesa

Juegos Bonaerenses

(medalla y trofeo madera)

Juliana Gattafoni: se destaca su participación en las finales provinciales de los juegos bonaerenses en la ciudad de Mar Del Plata.

Reconocimientos a los nominados para dar identidad a la Copa Challenger de Fútbol puesta en juego en agosto de 2017

– Luis Turco Leonardi – HCC

– Miguel Etchegaray – CSyDJEB

– Roberto di Luca – CAA

– Mario Lopez de Sabando – CDI

– Carlos “Chiche” Paradisi – CASM

Reconocimiento por la imposición de su nombre en la Copa Challenger de Futbol 2017

– Jorge Daniel Atela – CDG

Tiro

Competitivo federativo

(medalla y lampara)

Omar Alvarez se destaca su desempeño en los primeros puestos en tiro a la helice en mar del plata, punta alta, bahia blanca y coronel pringles.

Voley

Recreativo Social

(lámparas 4)

Isabela Erdocia

Nicolás De La Cal

Ana Guila

Clara Suárez

Competitivo Femenino Individual:

(medalla y lampara)

– Maite Kuhn se destaca su crecimiento deportivo, 1° puesto en los Grand Prix de Juárez, Olavarria y Chávez. Subcampeona de la liga sub. 16 de Voley de bahía blanca perdiendo la final ante olimpo de BB, entre otras.

Femenino Juegos Bonaerenses Individual:

(medalla y lampara)

– Wara Pusineri

– Victoria Salvático: se destaca su crecimiento deportivo, obtuvo la medalla de bronce en las finales provinciales en la ciudad de mar del plata en los juegos bonaerenses 2017.

Equipo Juegos Bonaerenses:

(medalla capitan – trofeo madera)

– sub. 13 Fem. escolar Escuela secundaria n°1 dlg: obtuvo la medalla de bronce en los juegos bonaerenses e2017 en la modalidad escolar

Equipo Competitivo:

(medalla capitan – lampara)

– sub. 13 Fem. cef 38

– sub. 15 Fem. cef 132: 1° puesto en los Grand Prix de Olavarria, Juárez y Chávez, subcampeón de la liga de Voley sub. 16 de bahía blanca, entre otros.

Competitivo Masculino Individual:

(medalla y lampara)

Reynaud Rodrigo CEF 38: destacada participación en el torneo comercial de tres arroyos, jugando varios Grand Prix en toda la region.

Equipo Masculino Competitivo:

(medalla capitan – lampara)

– Sub 13 masc Cef 38 participacion en la etapa provincial de juegos bonaerenses en mar del plata, 2° puesto en copa de oro en abierto de huracán de Necochea perdiendo la final con la pampa.

Masculino Juegos Bonaerenses Individual:

(medalla y trofeo madera)

Fonte Benjamin CEF 38

Ibarlucia Ignacio CEF 38: por su crecimiento deportivo, participo de varios abiertos y Grand Prix, actualmente esta entrenando en el club huracán de Necochea.

Equipo Juegos Bonaerenses:

(medalla capitan – trofeo madera)

– Sub 15 escolar ( I.I.C) participación en las finales provinciales de los juegos bonaerense en mar del plata.

– Sub 18 masc Cef 38

Newcom

Recreativo Social

(lampara)

Carmen Villar

Alberto Dimarco

Volovelismo

(medalla y lamapara)

Raúl Garda: obtuvo el 4° puesto en el campeonato nacional clase club en el año 2017.

Actividades físicas adaptadas

Es una actividad dirigida a Adultos Mayores que contempla en su propuestas las posibilidad y necesidades vinculadas a la salud

(lamparas)

Andrés Errosarena

María Pérez

Educación física de adultos con propuestas de Voley, básquet y gimnasia aerolocal

(lamparas)

Mónica Espíndola

Gustavo Rodríguez

