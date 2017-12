“Una lástima no haber terminado el año como queríamos por distintas situaciones de carrera que se fueron dando. En la serie en la que tuvimos sólo una vuelta y media de carrera tuvimos varios golpes que nos perjudicaron y nos impidieron poder ir a pelear por la punta que era el objetivo que nos habíamos propuesto, si buen pudimos avanzar un puesto. En la final veníamos para adelante rápidamente, pero un toque con Larrauri cuando lo estábamos superando, hizo que la cremallera se rompa y empiece a perder líquido. Si bien intentamos reparar y salir a pista de nuevo no se pudo, y así tuvimos que parar definitivamente. Mas allá que nos hubiera gustado terminar peleando el campeonato hasta la última vuelta de la carrera cerramos un buen año teniendo un gran auto y siendo los mas ganadores de la temporada. Tal vez nos faltó confiabilidad para llegar con las chances reales a la última. Desde ya agradecer a todo el grupo de sponsor que nos acompañan, amigos y al equipo por el gran trabajo realizado durante el presente año. Me queda la sensación que merecíamos más pero así son las carreras, y lo bueno de ello es que siempre dan revancha”, sostuvo Jonatan.